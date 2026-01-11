Casi 1,6 millones para instalaciones deportivas en O Salnés y Ullán

Cerca de 1,6 millones de euros. Esa es la cantidad que la Diputación de Pontevedra ha consignado para la tercera experiencia del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas (PEID) para acometer diferentes actuaciones y mejoras en este tipo de equipamientos a lo largo y ancho de toda la comarca de O Salnés y en el Ullán. Esa inversión se va a distribuir en una veintena de actuaciones en la docena de concellos que conforman la contorna, todos ellos , de menos de 50.000 habitantes.

El municipio que se lleva un mayor porcentaje de esa cantidad es el de Vilagarcía de Arousa, con más de 312.000 . Con estos recursos, el Concello tiene previsto impulsar cinco actuaciones: la suministración e instalación de gradas en el campo de fútbol Manuel Jiménez, la reposición de muros de cierre en A Pelada y Vilaxoán, la suministración de una caseta para el estadio de atletismo, un videomarcador para la pista del pabellón municipal Sara Gómez y la renovación de las luminarias con tecnología LED en instalaciones deportivas.

Sanxenxo recibe a través del PEID 188.000 euros para poner en marcha cuatro actuaciones: las obras de vestuarios en los campos de Noalla, Vilalonga y Portonovo, la reparación de la grada de Noalla, la instalación de gradas en el pabellón de Nantes y el acondicionamiento de la pérgola para cubrir las gradas de Baltar.

La Diputación destinará cerca de 161.500 euros a Cambados para sustituir la cubierta y renovar el pavimento deportivo de O Pombal, mientras O Grove dispondrá de 143.000 para la mejora del área de juego del campo de Monte da Vila. En el caso de Vilanova de Arousa, serán 139.000 los euros que recibirá el municipio para financiar la renovación del césped en el campo del Chispa de Corón, que cuenta con un presupuesto de más de 216.00 euros. Valga tendrá cerca de 111.000 para mejorar el alumbrado y la nueva pista de tenis en el área deportiva de Campaña.

En cuanto a Meaño, se beneficiará de más de 108.000 para el proyecto de acondicionamiento acústico del pabellón de Xil; Ribadumia recibirá cerca de 108.000 para el proyecto técnico de reforma y mejora de los vestuarios y de las instalaciones del campo de fútbol; A Illa de Arousa 105.000 para la rehabilitación, impermeabilización y mejora de las instalaciones náutico-deportivo; y Meis de más de 104.500 euros para la construcción de pistas deportivas.

Por su parte, Catoira recibirá más de 95.500 euros con los que impulsará tres actuaciones de acondicionamiento de los vestuarios del campo de fútbol municipal, del pabellón y del club de piragüismo. En el caso de Pontecesures, se beneficiará de más de 94.000 euros para financiar parte de las obras de adecuación y mejora de las edificaciones auxiliares del campo Ramón Diéguez, que cuentan con un presupuesto total de más de 128.000 euros.