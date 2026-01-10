Cuando el transporte público te aleja del trabajo

El servicio de orientación laboral de la Fundación Amigos de Galicia realizó el año pasado más de 11.700 atenciones en las cuatro provincias, destacando en cuantía la de Pontevedra, donde registró 4.095 . Pero de este habitual balance anual también se desprenden situaciones que dan cuenta de la realidad social de la comunidad.

Así, la entidad notó en O Salnés un incremento del perfil de parados de larga duración, junto con una «elevada presencia» de población migrante y mujeres pertenecientes a familias monoparentales.

Además, como aspecto relevante indica que la mayoría de personas usuarias no disponían de permito de conducir, «lo cual limita el acceso a puestos de trabajo a turnos debido a la falta de transporte público en determinados horarios».

Asimismo expone que «muchas personas, especialmente inmigrantes, afrontan dificultades para la conciliación laboral y familiar, principalmente por el cuidado de hijos, lo que condiciona la aceptación de determinadas ofertas».

En cuanto a los puestos, los más demandados fueron los de operarios de fábrica -especialmente en el sector conservero-, la hostelería, construcción, cajero-reponedor de supermercados, limpieza y repartidores, «ocupaciones vinculadas a sectores con alta rotación y exigencias de disponibilidad».

La situación fue algo distinta en Pontevedra ciudad, pues destacaron los puestos relacionados con labores administrativas y de recepción, en el sector del comercio (dependientes y reponedores) y la limpieza en edificios y domicilios particulares, aunque tampoco no faltó la petición de operarios de fábrica y repartidores.

En todo caso, hubo una mayor variedad de perfiles profesionales y niveles formativos registrada ya en el perfil del demandante, pues la Fundación observó tanto personas con titulación universitaria y formación profesional -especialmente de grado medio- como de personas con baja cualificación, además de población migrante que «en muchos casos, cuenta con estudios en su país de origen pendientes de homologación es España».

La entidad realizó atenciones tanto presenciales como telemáticas y desarrolló itinerarios de orientación individualizada, combinando un diagnóstico de empleabilidad, acompañamiento en la búsqueda activa de un empleo e intermediación con empresas, ajustando la intervención a las particularidades de cada zona.

Esto permitió que «una parte significativa de las atenciones se tradujeran en inserciones laborales, pese a las barreras estructurales detectadas especialmente en materia de movilidad, conciliación y reconocimiento de la formación», comunicaron sus responsables.

Atienden sobre todo a personas en situación de vulnerabilidad y también están notando un aumento de personas refugiadas y solicitantes de protección internacional, «un colectivo especialmente afectado por la demora en la obtención de los permisos de trabajo, requisito imprescindible para su inserción». De hecho, subrayan la «necesidad» de que la Xunta busque agilizar estos procedimientos administrativos.