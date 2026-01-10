Teatro Caracol de Cambados baja el telón después de 30 años: «Aún nos fallan las fuerzas»

Teatro Caracol de Cambados ha bajado el telón de manera prácticamente definitiva porque, aunque está en el ánimo de sus miembros retomar el proyecto en algún momento, lo cierto es que no se ponen fecha.

La pérdida hace dos años de su eterna directora, Olga González, ha sido imposible de superar en lo afectivo y en lo organizativo para este grupo de amantes de las tablas con unas obligaciones laborales y personales que no han podido compatibilizar para lucir la profesionalidad que aún así siempre les caracterizaba, y en todo: interpretación, vestuario, decorados, música....

Un sentir que traslada el actor principal y secretario de la asociación, Goio Agra, que no cierra la puerta del todo y cree que la mejora manera de calificar esta ausencia de representaciones sin fecha de caducidad es la palabra «stand by». «Estamos valorando cambios en la directiva y a lo mejor retomamos en septiembre, a ver si este descanso sirve para algo, pero no se ha quedado en una fecha concreta», explica.

Así las cosas, teniendo en cuenta la abundancia de tiempo precisa para crear montajes teatrales como los suyos y hablando de un grupo de aficionados con un tiempo limitado -precisan por lo menos de un año-, parece claro que no habrá Teatro Caracol a corto plazo.

La decisión no ha sido fácil. Tras la muerte de González, el grupo trató de recomponerse y llegó a estrenar de manera póstuma su última obra. Luego incluso creó una beca para encontrar un relevo que tomó la joven directora Gema González Alouminho, pero no fue posible.

«El año que falleció fue un reto, queríamos terminar a tiempo para que lo viera y al año siguiente lo intentamos. Empezamos a trabajar con Gema y no iba mal, pero se nos vino todo encima. Somos aficionados y tenemos obligaciones personales y laborales, así que nos fue costando mucho, lo de Olga aún estaba muy fresco... Nos vimos aún con menos fuerzas y tomamos la decisión de parar. Yo creo que aún no estamos para nada», lamenta el secretario.

La cambadesa no solo era el alma del grupo, además, «le dedicaba mucho tiempo, se encargaba de muchas cuestiones y detalles y al final, eso facilitaba mucho las cosas, aunque estuvieran los ensayos, la construcción del decorado...».

Vivo con el Desfoga

Agra se quitará el gusanillo del teatro con su comparsa de Entroido y otros compañeros seguramente busquen otros modos de cubrir un vacío que también se notará en toda la sociedad.

Teatro Caracol iba camino de cumplir los 32 años y cada curso escolar llevaba diferentes propuestas a cientos de escolares de O Salnés y, de hecho, lo fundó un grupo de padres y madres. Hoy esta configuración también ha desaparecido y eso también ha afectado, aunque su espíritu pedagógico seguía intacto.

Todo el mundo espera que sea un «hasta pronto». Los primeros, Agra y el resto de la veintena de personas que lo conforman. De todos modos, el nombre y su espíritu social no se extinguen de momento, pues se mantiene la rama del festival de artes vivas Desfoga, otra propuesta que pone a Cambados en el mapa cultural.