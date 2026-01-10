Una «Porta de neón» para entrar a A Illa

Desde hace varias semanas, todos los conductores que entran a A Illa de Arousa se encuentran de frente, en la primera rotonda después del puente, con una especie de portal de piedra que parece dar la bienvenida al municipio.

Se trata de la «Porta de Neón», una escultura que ha encontrado una segunda vida en ese lugar, recibiendo a todos los visitantes del municipio. La colocación llamó la atención de todos los vecinos del municipio que pasan por allí, pero sobre todo, por el desconocimiento de lo que significaba.

La escultura fue elaborada hace ya varios años por los alumnos de la Escola de Canteiros de la Diputación, entidad que se la entregó al Concello de A Illa. Sin embargo, como no se sabía muy bien donde colacarla, acabó escondida en el almacén municipal a la espera de un lugar mejor. El propio alcalde, Luis Arosa, explica que «llevábamos mucho tiempo buscando donde colocarla, porque era un estorbo en el almacén, especialmente el jefe de obras, Juan Manuel Rial, que, antes de jubilarse, decidió que era el momento de encontrarle un acomodo».

Dicho y hecho, un camión municipal trasladó la escultura desde el almacén hasta la rotonda de entrada, donde lleva ubicada varias semanas. Pese a llevar el nombre de «neón», lo cierto es que la escultura tan solo cuenta con la iluminación de un pequeño foco que la hace visible de noche.