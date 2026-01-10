La Policía denuncia a un conductor por alcoholemia e interviene en una pelea en Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía denunció en la noche del viernes a un conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial tras ser interceptado al volante con una tasa de alcoholemia de 0,80, el triple del máximo legal permitido. Estaba circulando por la calle Valle Inclán.

Los agentes también colaboraron hoy con la Policía Nacional de la ciudad en una pelea ocurrida en la calle Rosalía de Castro e intervinieron en la limpieza de una mancha en la calzada de la carretera, en el entorno de Fontecarmoa.

Un dispositivo del Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía se encargó de su eliminación para evitar que se produjeran posibles accidentes, mientras que los policías se encargaron de controlar el paso durante las labores.