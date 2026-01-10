Meaño mejora los accesos a la costa de Dena

La pasada semana comenzaron los trabajos de la obra «Acceso de movilidad peatonal amable desde Ponte Dena ao borde costero», proyecto que fuera adjudicado a la firma rosalina Excaciones y Construcciones Manuel Pérez Portela S.L. por un importe 637.376,83 euros, cuya oferta significaba una merma de 19,9% sobre el presupuesto técnico de partida, que ascendía a 795.885,28 (963.021,19 euros con IVA incluido).

Se habían presentado a concurso oferta nueve firmas, siendo excluida una de ellas por superar su oferta el presupueste técnico. Los ocho restantes, aceptadas a valoración, presentaban bajas que oscilaban entre los 158.509 euros de máximo y los y los 24.394 de mínimo. A la hora del fallo se asignaba un máximo 75 a la oferta más baja y, a partir de ahí, 10 puntos en función del número de obreros y la estabilidad de empleo, y 15 puntos más por estar en posesión de los certificados requeridos a razón de 5 por cando unos de los siguientes: gestión ambiental, riesgos laborales y sistema de gestión de calidad. Así las cosas, la rosalina se hizo acreedora de los 100 puntos de máximo.

Formalizado el contrato con fecha 25 de septiembre, la empresa adjudicataria disponía de un plazo de seis meses para su ejecución que, sobre el papel, vencería a finales de marzo. Los trabajos iniciados ayer eran preparatorios, comenzando con la limpieza de cunetas en torno al área recreativa de Os Pasales, haciendo uso los operariros de una retroexcavadora y un dúmper.

El proyecto consiste en actuar sobre un vial ya existente que, partiendo de la PO 550 a la altura de Ponte-Dena, discurre hasta la costa en Os Pasales, pasa por un puente sobre el la desembocadura del Chanca, circunvala el área recreativa de Os Pasales y regresa a la PO 550 por el vial que acaba en la intersección de la rotonda de Altamira.

En total, se trata de un tramo de unos 830 metros, que se convertirá en un vial de circulación amable con carril para vehículos, senda peatonal y espacios compartidos de manera conjunta. Para ello se combinará zonas de asfalto, hormigón coloreado y de losas de piedra.

Ese vial circular será de un único sentido para la circulación de vehículos, implementándose tan sólo un tramo de doble sentido en el segmento del puente de Os Pasales, comunicando así un vial que baja de Vilalonga con el de Os Seixiños en Dena. En total se habilitarán 1.683 metros cuadrados para circulación de vehículo, 1.508 para peatones y 2.559 de plataforma conjunta para compartir tráfico rodado y viandantes.

La zona donde se va actuar conllevará también la dotación de iluminación led con sensor de luz, ajardinamiento con árboles tipo liquidámbar o similar y árboles florales tipo ciruelo en flor. Añadido se amueblará la zona con bancos de madera y piedra, aparcabicicletas y se dotará de la pertinente papeleras, con el objeto de convertir el vial en zona de esparcimiento para acercar a los viandantes a al tramo costero de Dena.