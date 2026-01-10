Marconsa hará la pasarela de Rego de Alcalde

La firma Marconsa será la encargada de asumir las obras de construcción de la futura pasarela de madera de Rego de Alcalde, en Vilanova de Arousa. Su propuesta ha sido la mejor valorada por los técnicos de entre las dos que se presentaron a la ejecución de esta actuación que pretende poner en valor esa parte del litoral vilanovés, a la vez que facilitará el vadeo de un riachuelo que desemboca en esa zona y que, con marea alta, impedía el paso a los peregrinos que realizan la Ruta Padre Sarmiento.

La senda fue licitada por 336.000 euros y el proyecto establece que para lograr los objetivos mencionados se proyecta una pasarela peatonal tipo pantalán de 80,28 metros de longitud con el fin de salvar el desnivel entre las sendas existentes en ambos márgenes y el propio lecho del cauce. Se ha ubicado de forma que se maximice la altura libre entre la cota más alta de la pasarela y el cruce con el cableado del tendido eléctrico situado en el ámbito de actuación.

La pasarela se resuelve mediante cinco módulos de 16 metros de longitud y tres de ancho, fabricados en aluminio. La cota de arranque en ambos extremos es de 3,70 metros y la cota máxima en el vano central es de 5,46.

En cuanto a pendientes, los cuatro módulos de los extremos tienen una pendiente longitudinal del 5,5% mientras que el módulo central es horizontal. Asimismo, la pasarela contará con barandillas interiores de aluminio antiescalable y antiatrapamiento mientras que el pavimento será de material técnico ecológico antideslizante.

La actuación se complementará con la ejecución de embarques en los extremos de la pasarela con una sección tipo de unos tres metros de ancho formada por una capa superficial de siete centímetros de granito granulado estabilizado con cemento sobre una capa de zahorra artificial.

En la elección de los materiales se ha primado garantizar una adecuada durabilidad teniendo en cuenta el ambiente marino en el que se implanta la obra, de modo que se minimizan las tareas de conservación de la estructura.

En el proyecto también se ha optado por emplear un diseño modular (de hasta 16 metros) que permita optimizar el transporte, así como los tiempos de construcción in situ y con ello reducir las emisiones propias de la maquinaria auxiliar necesaria (fundamentalmente generadores eléctricos de combustible). Elplazo de ejecución de la obra estimado en el proyecto es de dos meses desde el inicio de la misma.

A mayores, la pasarela se convertirá en el futuro en el paso obligado del colector que va a unir Vilanova con Cambados y que se encuentra en fase de concentración por parte de la Xunta de Galicia. Será aprovechada para pasar la tubería del alcantarillado hacia la EDAR de Tragove, una obra que viene siendo demandada por los mariscadores debido a los constantes vertidos que se registran en la zona procedentes de la red municipal.

La de Rego de Alcalde será la segunda de las pasarelas peatonales que se lleve a cabo en Vilanova después de la que se construyó en O terrón hace más de tres lustros y que significó unir, de manera directa, el casco urbano con una de las playas más emblemáticas del municipio.