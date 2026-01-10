El gobierno de O Grove suma la segunda renuncia en unos días

El gobierno local de O Grove está a las puertas de sufrir cambios tras sumar el viernes la segunda renuncia en cuestión de días. En esta ocasión se trata de Juan Ramón Outeda Montenegro, concejal de Mercados y Limpieza. Ha sido por «cuestiones personales» explicaba ayer el alcalde asegurando además que el edil ya había mostrado su intención de renunciar al acta en diciembre y «decidimos que se hiciera ahora, junto con Noemí Outeda», expuso Jose Cacabelos.

Juan Ramón Outeda fue una de las caras nuevas en las listas de 2019 del PSOE de O Grove y lleva desde entonces como edil de gobierno. En cuanto a quién será su sustituto y el de la concejala todavía no hay nombres sobre la mesa.

El regidor avanza que afrontan «cambios en el gobierno, incorporando a gente joven con la cual hablaré esta semana, pues tenemos que dar cuenta al pleno y después se producirá la toma de posesión de los nuevos ediles».

El socialista está perdiendo en los últimos meses a algunos de los concejales más próximos a él y que le han acompañado durante varios mandatos. Y es que el pasado verano también dimitía Santi Meis, que tras abrir un negocio propio no disponía del tiempo que consideraba necesario para atender sus obligaciones con los vecinos. Llevaba ocho años en el Ejecutivo.