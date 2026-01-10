El fiscal pide absolver a dos acusados de quebrar una cordelería arousana

La Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra acogerá la próxima semana el juicio por un presunto caso de administración desleal en una empresa de cordelería de Vilagarcía. El tribunal ha reservado tres días y, como ya se avanzó, la Fiscalía pide la absolución de los dos acusados.

En su escrito, el Ministerio Fiscal considera que «no se ha podido acreditar» que estas personas, en su provecho y a través de la sociedad Recinet Salnés, «hubieran llevado a cabo concretos hechos, actos o negocios jurídicos que dieran lugar a la despatrimonialización y posterior liquidación de la sociedad Cordelería El Rial».

Así las cosas, en estas conclusiones provisionales indica que los hechos narrados «no son constitutivos de delito alguno (...) No procede hablar de autoría (...) No cabe examinar la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal».

A finales del año pasado ya se fijó un juicio por este asunto, con la misma petición del Ministerio Fiscal.

Esta nueva vista se celebrará del martes al jueves donde se conocerá también la postura de la acusación particular respecto a estas dos personas, responsables de esa empresa vinculada al mar al igual que la cordelería que terminó quebrando.

El asunto se instruyó en el juzgado de primera instancia e instrucción de Vilagarcía de Arosa y hunde sus raíces en unas diligencias iniciadas hace ya varios años, en 2017.