Festivala promete una décima edición «diferente a todas»

Festivala, Mulleres creando ya tiene fecha de celebración y cartel para una nueva y especial edición porque cumple una década. De hecho, la asociación O Soño de Lilith avanza que «será diferente a todas las anteriores».

La cita de Vilagarcía se desarrollará como siempre el mes de mayo, concretamente el día 30, y la imagen está firmada por Lidia Cao, ilustradora y artista mural de Ordes reconocida por su «universo visual íntimo, poético y emocional», explican desde la organización.

Se trata de un diseño exclusivo y potente que representa el estilo de su creadora, cuyo trabajo «se centra principalmente en la representación de figuras feminas, explorando estados internos como la identidad, la curiosidad y la conexión con la naturaleza».

Desde la asociación feminista de Vilagarcía prometen que pronto habrá más novedades sobre el programa para esta edición que corona diez años de un festival surgido para dar voz y visibilidad a la mujer en un ámbito cultural muy masculinizado.

Así, como siempre, se espera un programa trufado de diferentes disciplinas y eventos: conciertos, faladoiros, feria... Todo ello bajo la temática elegida este año y que todavía se mantiene bajo secreto. Asimismo, resta por conocer quién recibirá su galardón.

El Conachón de Ouro se implantó en 2024 y la primera en recibirlo fue la comunicadora y humorista madrileña Henar Álvarez, que además presentó su libro durante su estancia en Vilagarcía, «Ansia».

En la anterior edición, el colectivo feminista eligió a Tanxugueiras por su defensa de la cultura gallega hasta convertirse en como unas de las pandereteiras y cantareiras «imprescindibles en el panorama musical galelgo». Precisamente la anterior edición estuvo dedicada a las mujeres de lo tradicional, en sintonía con las Letras Galegas de ese año.

Cabe recordar que el galardón es una creación exclusiva de la diseñadora artesana de Vilagarcía Ana Miguéns.