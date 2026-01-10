O Grove, Pontevedra y Cambados lideran el empleo del marisqueo a pie

Galicia afronta 2026 con 3.179 permisos de explotación marisquera (Permex) a pie expedidos y posibilidad de incorporar 56 nuevas plazas.

Del total de autorizaciones, 1.748 corresponden a cofradías y/o agrupaciones de marisqueo asentadas en la provincia de Pontevedra, siendo la de San Martiño –con socios de O Grove, Sanxenxo, Poio, Ribadumia y Cambados– la que acumula la mayor cantidad: 266.

Justo detrás de esta cofradía mancomunada se sitúa, con 226 autorizaciones, la de Pontevedra, ocupando el tercer lugar la de Cambados, con 220.

Ni que decir tiene que el mayor número de licencias corresponde de a las mujeres, que son en toda la provincia 1.360 y comparten este tradicional sector con 379 hombres.

En el caso de los pósitos mencionados hay que decir que el meco reúne a 66 hombres y 200 mujeres, repartiéndose el pontevedrés entre 77 mariscadores de a pie y 226 mariscadoras.

Son los porcentajes de ocupación masculina más elevados de la provincia, muy por encima, por ejemplo, del 7% que representan los 27 varones afiliados para marisqueo a pie en el puerto cambadés.

Respecto a los demás, cabe destacar a las cofradías de Vilanova de Arousa, con 30 hombres y 165 mujeres; y a la OPP-20 A Illa de Arousa, con 10 y 155 , respectivamente.

Pero también a la pontevedresa de Lourizán, pues suma 55 mariscadores y 111 mariscadoras al listado oficial distribuido ayer por la Consellería do Mar.

Con 72 permisos de marisqueo a pie aparece la cofradía de Redondela, en este caso con 5 hombres y 67 mujeres, seguida de Vilaxoán (Vilagarcía), con 68 autorizaciones, a razón de 14 y 54, respectivamente.

Otra de las importantes es la cofradía de Arcade, con 65 permisos marisqueros, justo por encima de los 63 –15 hombres y 48 mujeres– censados en la cofradías de pescadores de Carril.

En el departamento que dirige Marta Villaverde aclaran, igualmente, que 2026 comienza con 51 permisos de marisqueo a pie en Moaña, 40 autorizaciones en la cofradía de pescadores de Vilaboa y 48 en la de Raxó (Poio).

Se completa la relación con 44 Permex en el pósito de A Guarda, 34 en el de Baiona, 6 en la cofradía de Vigo, 4 en la de Cangas, y 3 tanto en Portonovo (Sanxenxo) como en la canguesa de Aldán-O Hío.

Estas y demás cifras aportadas en el informe difundido ayer forman parte, asegura Mar, de «un trabajo metodológico y minucioso» que trata de arrojar luz sobre las cifras reales de una actividad tan importante como la marisquera.

Los permisos correspondientes a las cofradías pontevedresas. / FdV

Relevo generacional

Al analizar la situación actual del marisqueo en Galicia hay que incidir una vez más en la falta de relevo generacional.

Prueba de ello es que de las 3.179 autorizaciones en vigor para trabajar a pie, solo 68 corresponden a personas con menos de 30 años de edad. Mejor dicho, de entre 21 y 30, porque con menos de 20 ya no hay nadie que trabaje en este sector.

En la franja de edad de entre 31 y 40 años se encuentran 195 mariscadores coruñeses y 216 pontevedreses, mientras que de entre 41 y 50 años son 484 trabajadores en la provincia de A Coruña, 6 en la de Lugo y 512 en la de Pontevedra.

Según los datos que maneja la Consellería do Mar, el grupo más numeroso, con 1.286 trabajadores del mar, es el referido a personas de 51 a 60 años de edad, seis de ellas lucenses, 530 coruñesas y 750 pontevedresas.

Ya a punto de colgar las botas, el «sacho», horquilla, espejo, ropa de aguas y demás material empleado en el marisqueo a pie están 405 gallegos.

Son 236 ciudadanos de la provincia de Pontevedra, 163 de la coruñesa y 6 de Lugo que superan ya los 60 años de edad, según el último informe de la Xunta de Galicia.

Los recursos específicos se limitan a un 11% Cuando la Consellería do Mar da cuenta de la existencia de 3.179 permisos para marisqueo a pie en toda la comunidad autónoma, ya hace constar que 2.823 corresponden a lo que puede definirse como marisqueo general, es decir, la habitual extracción de almeja, berberecho y bivalvos similares. De esa cantidad, 1.151 se censan en la provincia de A Coruña y 1.663 en la pontevedresa. Pero además de ese casi 89% de las autorizaciones hay otros Permex que se reservan a lo que se conoce como recursos específicos. En base a ello, cabe aclarar que para extraer percebe a pie hay 125 autorizaciones en la provincia de A Coruña, 81 en la de Pontevedra y 18 en Lugo, mientras que para erizo de mar (a pie) hay únicamente 50 permisos, todos ellos en la provincia coruñesa, a la que corresponden 52 de los tramitados para poliquetos, que en la de Pontevedra se quedan en 4. Además, hay trece autorizaciones tanto para extraer anémonas a pie como algas, y todas ellas se localizan en cofradías de pescadores de la provincia de A Coruña.