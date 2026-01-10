Cortegada supera por primera vez los 10.000 visitantes

Casi 500.000 personas visitaron el Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia durante el año pasado, con Cíes concentrando una vez más la mayor afluencia de los cuatro archipiélagos (casi el 66 % del total), aunque Cortegada cerró 2025 con un récord de 10.588 visitantes.

En concreto, un total de 323.357 personas pasaron por las Islas Cíes el año pasado (un saldo ligeramente inferior al de 2024), mientras que Ons registró prácticamente la misma afluencia que el año anterior (142.309 visitantes).

A estas cifras hay que sumar las 14.634 personas que durante el mismo periodo pasaron por Sálvora y las 10.588 que lo hicieron en el caso de la isla carrilexa, que nunca antes había superado la barrera de los 10.000 visitantes y que en los últimos cinco años ha duplicado su afluencia, según explicaron desde la Xunta.

La temporada alta de verano en el parque nacional (del 15 de mayo al 15 de septiembre) volvió a concentrar el mayor volumen de viajeros de todo el año, siendo agosto, como es habitual, el mes con mayor afluencia, con un total de 163.654 personas, seguido de julio (132.751) y junio (82.719).

En cualquier caso, la mismas fuentes también destacaron el buen comportamiento de las visitas durante la Semana Santa -con un saldo de 13.784 personas durante todo el mes de abril, frente a las 11.570 del año anterior- y los meses de mayo, junio y octubre, periodos en los que también se detectó un aumento generalizado de la afluencia.

El Ejecutivo autonómico ensalzó el trabajo de la Consellería de Medio Ambiente, que lleva «años trabajando para potenciar la desestacionalización de los viajes a las Illas Atlánticas» a lo largo del año, así como para dar a conocer un poco más entre los visitantes de Galicia y de otros puntos las islas de Sálvora y Cortegada, que son las menos concurridas.

A este respecto indicaron que se realizan actividades educativas y de voluntariado ambiental en los cuatro archipiélagos, así como visitas guiadas gratuitas. Además destacaron que fuera de las islas se realizan labores de divulgación de manera continuada para dar a conocer su valor y riqueza, concentrándose esta actividad en el centro de visitantes de Vigo, el Edificio Cambón.