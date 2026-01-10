El Concello de Cambados salda su deuda con el proveedor de combustible

El Concello de Cambados ha saldado su deuda con la suministradora de combustible que el pasado octubre dejó de surtirle, obligándole a tomar medidas extremas como limitar las patrullas de la Policía en un municipio con gran extensión rural.

El dinero para cubrir estas y otras facturas pendientes de 2025 se ha conseguido con una transferencia de crédito de partidas que quedaron con remanente. En total, son unos 350.000 euros.

Así lo informaba ayer el alcalde, Samuel Lago, quien destacó la «importancia» de este paso para «normalizar las relaciones con los proveedores, autónomos y pymes locales en su mayoría». También detalló que las facturas se correspondían con reparaciones de maquinaria y vehículos, ferretería, mantenimiento de alumbrado... Aunque la mayor parte eran por el gasoil.

Unas partidas donde se excedió el gasto y pertenecientes «principalmente» a Obras y Servicios dirigido por su socio de Pode, José Ramón Abal Varela. El regidor lo recordaba ayer y esto fue un motivo de fricción en el cuatripartito, con quejas de otros grupos al considerar que no estaba siguiendo el estricto plan de ahorro al que están sometidos todos. No faltaron tampoco las críticas del PP, sobre todo por las órdenes de patrullar a pie, y Abal se comprometió a rebajar este tipo de gasto.

En el comunicado de ayer, Lago también señaló que esto era preciso para «garantizar la seguridad jurídica de la gestión económica y avanzar hacia un mayor orden y rigor en las cuentas».