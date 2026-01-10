El Concello busca una nueva fórmula para sacar adelante las obras del Torre-Illa

El Concello de A illa ha sacado a licitación, por segunda vez, las obras de remodelación de las antiguas casas de profesores del colegio Torre-Illa. El motivo, es que a la primera puja no se presentó ninguna empresa que estuviese interesada en acometer las obras en cuatro de esas viviendas por un importe de unos 150.000 euros. Esto ha llevado a la administración municipal a optar por otra fórmula de adjudicación, la de concurrencia no competitiva, en la que se le presentará el proyecto a tres empresas para que propongan el la actuación y cual es su coste.

La remodelación de las antiguas viviendas de los profesores del colegio Torre-Illa son una vieja reivindicación de la comunidad escolar del municipio, que lleva mucho tiempo aguardando para disponer de este espacio al haberse quedado pequeño el colegio. La intervención que se va a realizar en A Illa resolverá las deficiencias constructivas, mejorará el comportamiento energético y la habitabilidad de las edificaciones que se van a remodelar, además de adaptar esos espacios a las nuevas necesidades funcionales del centro. Se reforzarán los elementos estructurales, se mejorará la envolvente térmica y la acústica de la cubierta y las fachadas, se sustituirán las carpinterías, se demolerán los tabiques interiores y se renovarán las instalaciones con la previsión de instalar aerotermia en el futuro.

En el piso superior únicamente se van a demoler los tabiques interiores y la intervención completa tendrá lugar en una fase posterior.

Los 150.000 euros que se invertirán en la obra pertenecen a los fondos +Provincia de la Diputación de Pontevedra