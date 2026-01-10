El comercio de Vilagarcía y Cambados reparte 5.000 euros en premios

Las asociaciones de comercio de Vilagarcía y Cambados ya han encontrado dueño para los 5.000 euros en vales de compra sorteados como parte de sus campañas navideñas.

Los respectivos sorteos se han realizado estos días. En el caso de Vilagarcía Zona Aberta fue el jueves y estaban en juego 3.000 euros repartidos en tres vales de mil cada uno.

Según la entidad presidida por Rocío Louzán, los ganadores fueron Pilar Suárez Viqueira, por hacer sus compras en el comercio Tiko Doco; Izasku Rivera Enriquez ( Liberatta shop) e Irene Caamaño (Almacenes San Carlos).

En el caso de la cambadesa, fue ayer cuando se sacaron las papeletas de la suerte repartiendo diez vales por valor de 2.000 euros entre Cristian Galiñanes Santiago (por comprar en Tinturería Clean Shop), José Chaves Doce (La Boutique del Pan), Isabel Fernández Saborido ( Classic Complementos), Liliana Lambís(Belaya Estética), José Chaves Amil (Eroski Center), Simón López (Salnés Móbil), Conchy (Eva Rey Shoes), Iván Baúlo Martínez (Deportes Piñeiro) y Lucía Leiro Blanco (Gemma Leiro Estiticista)

Las asociaciones de toda la comarca realizan cada Navidad este tipo de iniciativas con el fin de incentivar la compra de los regalos y suministros navideños en el comercio de proximidad.