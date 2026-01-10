Un centenario futbolístico con fusión municipal

A Illa se ha sumergido ya en el centenario de una de las entidades más representativas y queridas de su municipio, el Céltiga, que el próximo mes de marzo, cumplirá cien años desde su creación. La efeméride no va a pasar desapercibida ni siquiera a nivel institucional, ya que el Concello también ha decidido unirse a la celebración, incorporando el escudo del club isleño a toda la documentación que genera, bien colocando el escudo, como ocurre en la página web, bien incorporando al final de cada documento que se mueva un «Ala Céltiga. 100 anos de historia, orgullo e paixón!».

Manuel Suárez, teniente de alcalde del municipio, fue el encargado de presentar esta nueva imagen corporativa de la documentación administrativa y de la sede electrónica, una efeméride que no duda en calificar de «especial relevancia para la historia deportiva y social del municipio». La imagen corporativa de la documentación oficial se mantendrá durante todo 2026, lo que permitirá «integrar la celebración en la actividad diaria de la administración local como una muestra de reconocimiento al club y a su vínculo con este Concello».

La actualización de la imagen afecta tanto a la documentación municipal (comunicaciones, impresos, notificaciones y soportes digitales), como a la sede electrónica del Concello, que ya se encuentra adaptada.

El gerente del club, Álex Zels, destacaba ayer que esta iniciativa «es un orgullo enorme para toda la familia del Céltiga, porque demuestra que el club forma parte de la historia viva de A Illa y que su centenario es una celebración compartida por todos».

Por su parte, el presidente de la entidad, José Ricardo Dios «Harry», señaló que «ver el escudo del Céltiga en la documentación oficial del Concello es un reconocimiento al trabajo de generaciones que hicieron posible que el club cumpla cien años manteniendo intacta su identidad y sus valores».

Desde el Concello se subrayaba ayer que esta actuación «va más allá de una actualización estética, ya que supone un gesto simbólico de apoyo al tejido deportivo y social del municipio, al tiempo que refuerza una comunicación institucional moderna y próxima a la ciudadanía».

Suárez insiste en que «con esta iniciativa, el Concello de A Illa se suma de forma activa a la conmemoración del Centenario del Céltiga, rindiendo homenaje a cien años de historia que forman parte inseparable de la memoria colectiva de este municipio». El club está trabajando en las diferentes actividades que se van a celebrar en los próximos meses, que irán desde charlas a exposiciones o conciertos, especialmente en el mes de marzo.