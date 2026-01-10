La campaña de la «sardiña do xeito» está abierta para 205 barcos pontevedreses

Muy pronto empezarán a cobrar protagonismo la sardina (Sardina pilchardus), la «xouba» y la «xoubiña» –todo depende del tamaño y de las preferencias del consumidor–, aunque su momento estelar no llega hasta las puertas del verano y, sobre todo, la tradicional celebración de San Juan.

Pero este importante recurso en las lonjas gallegas –casi 15 millones de kilos y 22 millones de euros, el año pasado–, ya es noticia ahora, puesto que la Consellería do Mar ha hecho oficial la Resolución de 29 de diciembre de 2025 por la que se aprueba el plan de gestión de esta especie con la popular y bien valorada arte del «xeito».

Mayor calidad

Esta regulación –para el año en curso– sirve para consolidar ese método de pesca que, según dicen, preserva la calidad del producto obtenido, tratándose de una red altamente selectiva que mayormente pesca sardina –el 85 % de sus capturas–, aunque también puede capturar anchoa.

Según los últimos datos en poder de la plataforma Pesca de Galicia –recopilados ayer–, actualmente son 397 las embarcaciones censadas en la comunidad con autorización para el manejo del «xeito», situándose 205 de ellas en la provincia de Pontevedra y 191 en la de A Coruña.

«Revenidas de Vilaxoán»

Ya no son aquellas embarcaciones tradicionales de antaño hechas en madera –con este material solo quedan 88 barcos– que antaño capturaban la afamada «xouba de Rianxo» o las «revenidas de Vilaxoán», pero aún así estas ahora modernas naves –303 fueron construidas en poliéster– mantiene el ancestral método de pesca.

Siempre a expensas de la conocida fluctuación de la especie, que según los técnicos obedece a que «los reclutamientos tienen una elevada dependencia de las condiciones medioambientales y oceanográficas», los armadores están ya en condiciones de afrontar una nueva campaña.

Las capturas de un lance del «xeito». | Iñaki Abella

Especialmente en puertos como Rianxo, A Illa, Redondela, Cabo de Cruz (Boiro) y Cangas, que con 115, 50, 31, 24 y 18 embarcaciones, respectivamente, son los que agrupan la mayor parte de la flota autorizada.

Pero no son los únicos, ya que tanto Combarro como Cambados tienen trece barcos con permiso para el «xeito», mientras que Moaña y Arcade se reparten 24.

También hay presencia de «xeito» en O Testal (Noia), Muros, A Guarda (7 barcos), A Pobra, Fisterra, Santa Cristina de Cobres, O Grove, Carril, Vigo, Baiona, Bueu, Portonovo, Sanxenxo, Campelo, Vilaxoán, Vilanova y Marín, entre otros.

Barcos, sobre todo, pequeños, de ahí que 192 de los pontevedreses y 188 de los coruñeses no superen los 50 caballos de potencia.

Sea cuál sea su tamaño o potencia, no podrán capturar sardina de menos de 11 centímetros, y además deben respetar un tope de captura que para este primer trimestre del año es de 20 toneladas.

Cambados lucha por la pervivencia del "xeito" / Noé Parga

La cuota establecida es de 100 kilos de sardina por tripulante enrolado a bordo y día de trabajo, con un añadido de 100 kilos por embarcación y jornada.

Con un descanso semanal comprendido entre las 12.00 horas del sábado y las 12.00 horas del lunes siguiente, quienes usen el «xeito» deben someterse a una serie de controles y a un estrecho seguimiento de la actividad.

A modo de ejemplo, «mensualmente se hará un control interno de la gestión del plan por las federaciones de cofradías de pescadores», lo obligará a cada una de las participantes a remitir los datos de las ventas realizadas en sus respectivas lonjas.

Además, los técnicos de la consellería que dirige Marta Villaverde «podrán realizar en cualquiera de las embarcaciones participantes muestreos para control, seguimiento y evaluación del plan».

Esto requiere de la máxima colaboración de los armadores, y si no la prestan pueden ser dados de baja definitivamente en el plan de explotación.