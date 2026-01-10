La AECC ofrece talleres en Vilagarcía para mejorar el sueño durante la enfermedad

La Asociación Española contra el cáncer (AECC) ofrece en Vilagarcía y Pontevedra talleres gratuitos para mejorar el sueño durante la enfermedad oncológica. Serán impartidos por Mar Blanco, psicooncóloga de la entidad, y los interesados en asistir pueden inscribirse o solicitar más información en su número de teléfono gratuito 900 100 036, que está disponible las 24 horas.

La iniciativa consta de tres sesiones en cada ciudad. La sede vilagarciana está en la avenida Juan Carlos I, número 36, y los talleres empezarán el próximo día 20. Se celebrarán de 16.00 a 17.30 horas y la inscripción se cierra el 18.

En el caso pontevedrés, tendrán lugar en febrero y es posible anotarse hasta el 31 de enero. Desde la asociación explican que se trata de sesiones diseñadas para proporcionar pautas, técnicas y estrategias adaptadas a las necesidades de cada paciente y que serán impartidas por la psicooncóloga especializada Mar Blanco.

El objetivo final es «ofrecer herramientas prácticas y seguras para mejorar la calidad del descanso», señala la Asociación Española Contra el Cáncer en un comunicado sobre estos talleres gratuitos de higiene del sueño, dirigidos a personas con cáncer en cualquier fase del proceso, añaden sus responsables.

Y es que aseguran que descansar bien durante un proceso oncológico puede convertirse en un verdadero desafío. «Alteraciones del sueño como dificultades para conciliarlo, despertares frecuentes o una sensación de descanso insuficiente son habituales durante la enfermedad y afectan al bienestar físico y emocional de los pacientes», detallan.