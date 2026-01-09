A Toxa y Sanxenxo acogen las primeras ITV de motocicletas y tractores del año

La empresa Seguridad y Control (SyCitv) ha iniciado las inspecciones técnicas itinerantes de vehículos de este 2026. Y dos de las localidades que las recibirán en primer lugar en la provincia de Pontevedra son de O Salnés. En concreto, la unidad móvil de la empresa encargada de pasar las ITV estará en O Grove la semana que viene, y se encuentra en Sanxenxo desde ayer miércoles y hasta el lunes.

SyCitv dispone de diez unidades móviles con las que recorren la práctica totalidad de la geografía gallega en diferentes momentos del año. Su finalidad principal es atender a la población que vive lejos de las ciudades, que es donde se ubican las estaciones fijas, como las de Trabanca Badiña (Vilagarcía de Arousa) o la de Barro, en las proximidades de Pontevedra.

Además, se trata de un servicio especialmente pensado para los propietarios de tractores (y de otros vehículos agrícolas o de obras), de ciclomotores y motocicletas o de «coches sin carné», más lentos que los turismos y cuya seguridad podría estar más comprometida en desplazamientos largos. Pero en algunas poblaciones situadas a cierta distancia de las ciudades también se le pasa la ITV a los coches y vehículos ligeros de menos de 3.500 kilos. En O Salnés, se benefician de esta posibilidad los vecinos de O Grove y Sanxenxo, que podrán revisar sus turismos en febrero.

Por localidades

Las primeras inspecciones técnicas de tractores del año se están haciendo junto al campo de fútbol de Baltar (Portonovo, Sanxenxo), donde la estación móvil estará hasta el lunes. Eso sí, durante la jornada de ayer la asistencia fue escasa, y de hecho por la tarde solo estaba previsto que acudiese un tractor. A mayores, el calendario de 2026 (que se irá actualizando con nuevas fechas en los próximos meses) también contempla visitas para turismos y furgonetas entre el 16 y el 20 de febrero, y entre el 23 y el 24 de febrero.

También están ya fijadas siete fechas para revisar el estado de ciclomotores y motocicletas (repartidas entre los meses de febrero, mayo, septiembre y octubre) y estará de nuevo el lunes próximo (12 de enero) atendiendo a los propietarios de tractores. Todas las citas cerradas hasta ahora son en Baltar.

En el caso del municipio de O Grove, la primera visita ya confirmada se producirá la semana que viene, concretamente el martes 13; será para vehículos agrícolas, y la unidad móvil se situará en el aparcamiento de la isla de A Toxa. En estos momentos también hay cerradas inspecciones de coches del 9 al 13 de febrero (una vez más, en A Toxa), y de ciclomotores y motos el 10 de febrero, el 12 y el 13 de mayo, y el 6 y el 7 de octubre.

SyCitv también ha marcado fechas en Cambados, Meaño, Ribadumia y Valga. En el primer caso, es de ciclomotores y las revisiones serán en O Pombal, junto al pabellón, el 23 de abril y el 1 de octubre. En Meaño, la empresa concesionaria de las inspecciones técnicas de vehículos en Galicia también ha marcado por ahora solo fechas para vehículos de dos ruedas -un poco más adelante, lo hará con los tractores-, de modo que el 5 de febrero y el 11 de mayo, los vecinos podrán acudir con sus motos al atrio de la iglesia parroquial de Xil.

En Ribadumia, los inspectores estarán junto a la casa da cultura el 24 de febrero, reconociendo el estado de las motos. Finalmente, en Valga, la ITV móvil se sitúa habitualmente en el aparcamiento del auditorio municipal. A estas alturas del año ya se sabe que se inspeccionarán motos y similares el 18 de febrero, el 15 de mayo y el 5 de octubre.