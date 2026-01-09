Las sevillanas conquistan Vilagarcía: la iniciativa de Shaila López en Inquedanza rompe barreras y prejuicios

En una escuela de baile de Vilagarcía acostumbrada a moverse entre estilos y generaciones, una disciplina «antagónica total» a lo habitual en Galicia encontró su sitio casi sin plan previo, como si el compás hubiese llegado de puntillas. Desde marzo de 2025, la profesora madrileña Shaila López imparte clases de sevillanas en Inquedanza, la escuela que dirige Fran Vidal en el barrio de O Piñeiriño, y lo que empezó casi como una broma se ha convertido en una pequeña comunidad con cerca de una veintena de alumnas que cada jueves se reúne para aprender una coreografía tan estructurada como contagiosa.

«Surgió porque fue un cúmulo de casualidades», explica Shaila. Conoció a una amiga que trabajaba en la academia y, casi sin buscarlo, terminó coincidiendo con Fran Vidal. De aquella conversación salió una propuesta en tono ligero que acabó siendo seria: «Le dije que le daba las clases de sevillanas. Hicimos una prueba y salió todo muy bien. Fue todo muy rodado y ya llevo desde marzo del año pasado».

En el aula no hay un perfil único. Shaila insiste en que es un baile que «te tiene que gustar» por lo específico, pero precisamente ahí está el gancho: la mezcla. «Tengo niñas de 3 a 10 años, una chica de 17… y hasta un hombre que baila muy bien», cuenta. Se refiere a «un señor de casi 50 años» que se sumó con naturalidad. Para ella, esa diversidad es una prueba de que los tópicos se deshacen en cuanto suena la música: «Hay los prejuicios de siempre, pero al que le gusta el baile le gustan también las sevillanas. La aceptación está siendo muy buena y las clases son de lo más divertido».

Las clases, por ahora, se concentran en un día fijo: los jueves. Es el punto de encuentro semanal para quienes entran por la puerta con curiosidad, ganas o el simple deseo de hacer algo distinto. «Bienvenidos sean los que vengan por la puerta y se sumen», resume la profesora. «Que tengan ilusión de aprender sevillanas en Galicia me enorgullece. Es una manera más de demostrar que el baile no tiene límites, ni fronteras, ni banderas. Solo ganas de disfrutar de lo que haces, sea donde sea».

El camino de Shaila hacia las sevillanas empezó lejos de aquí. Madrileña de origen, vivió en Toledo, una zona donde —según su experiencia— el flamenco tiene presencia y tradición: «Allí se lleva mucho». Fue en ese entorno donde se enganchó a una disciplina que la atrapó desde el inicio. «Me cautivó desde que empecé a bailar sevillanas con 23 años. Desde entonces ya no paré y es como una necesidad. Una adicción de lo más positivo», apunta.

Avatares del destino le permitieron aterrizar en Vilagarcía con algo que sabía enseñar y, sobre todo, que le apetecía compartir. Y ahí aparece Inquedanza como escenario: una escuela con oferta variada y vocación abierta. Shaila López lo resume con una frase que, en el fondo, funciona como declaración de intenciones: «No tiene nada que envidiar a ninguna escuela de una gran ciudad», destacando el gran trabajo de Fran Vidal en el desarrollo de la academia.

Shaila subraya un matiz que suele confundirse: «La sevillana no es un palo del flamenco como tal», aunque sea, probablemente, lo más popular y reconocible para el gran público. También desmonta otro prejuicio frecuente: el de la dificultad: «No es un baile difícil, lo es mucho más un tango o un hip hop urbano», compara. En la sevillana manda la estructura: «Se pueden hacer modificaciones, pero son bailes que se desarrollan sobre una estructura que es la misma».

Esa organización ayuda a que el progreso sea visible, y el grupo lo nota. «¿Evolución? Una barbaridad», dice haciendo referencia a una niña que ya participó en el festival de Navidad de Inquedanza al poco tiempo de empezar a practicar las sevillanas. Una puesta en escena que también sirvió para experimentar todo lo que rodea a este baile. «Es muy ceremonial. Tienes el vestido, la flor, el mantón, los pendientes... Y eso es algo que también gusta mucho».

Más allá de lo cultural, existen también unos notables beneficios en otros aspectos como actividad completa. «Aporta movilidad, coordinación, postura a nivel corporal...», enumera. «A nivel cerebral mejora la concentración, aplicar secuencias y seguir pasos». Y sobre todo, hace referencia a lo emocional: «Te llena porque lo sientes, liberas endorfinas, te sientes feliz... y disfrutas de mucha diversión», apunta la profesora.

Ese cóctel —música, estructura, pareja y juego— es parte del secreto. «Creas un clímax con la pareja muy chulo y lo pasas muy bien», explica. Y recalca que no es un baile «de un género o de una edad»: lo bailan niños, mayores y también hombres, cada vez con más normalidad.

La iniciativa, de momento, crece desde el boca a boca y la estabilidad de un horario semanal, pero Shaila ya mira a otros espacios. «Sí, ¿por qué no llevarlo a colegios?», plantea. Se abre a talleres y actividades en asociaciones o colectivos: «Bienvenido sea el poder difundir las sevillanas en cualquier colectivo, asociación o colegios» para que Vilagarcía sume una alternativa más a su cultura.

En el fondo, la historia que se está escribiendo en Inquedanza habla de eso: de cómo una propuesta inesperada puede echar raíces cuando encuentra un lugar receptivo y gente con ganas. De cómo una disciplina «diferente» puede encajar sin complejos. Y de cómo, cada jueves, Vilagarcía suma un acento más a su mapa cultural, con palmas, pasos marcados y la alegría de aprender algo que, como dice Shaila, «no tiene banderas».