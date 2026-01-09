Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un San Xulián sin incidentes graves y con varias alcoholemias positivas

Los vecinos de A Illa respondieron de manera multitudinaria a su tradicional celebración

Agentes de la Guardia Civil en un control de alcoholemia durante el San Xulián

Agentes de la Guardia Civil en un control de alcoholemia durante el San Xulián / Noé Parga

L. R.

A Illa

La celebración del San Xulián de A Illa transcurrió tranquila, con algunas alcoholemia positivas en los controles realizados por la Guardia Civil de Tráfico, pero sin incidentes graves. Así lo indican fuentes municipales tras uno de los eventos sociales más relevantes del año en el municipio arousano para festejar el día del patrón.

Y es que no hay vecino que no salga a la calle a festejar en esta jornada donde es tradición vestirse con las mejores galas del armario y disfrutar del día con la familia y las amistades. Con los años se van sumando tradiciones como la degustación de callos en el acto de la parroquia.

