Presentan «La mujer y la mar 2025»
Laura Prego Abalo y Raimon Moreno presentan el libro «La mujer y la mar 2025», su «segundo viaje fotográfico en busca de la belleza de las almas ensalitradas». Un homenaje a las mujeres que recoge sus viajes «por mares y océanos» para captar imágenes con las que seguir dándoles visibilidad.
La cita es mañana, a las 18.30 horas, en el Círculo Artístico e Deportivo de Carril (Sociedad Gato Negro), donde estarán presentes «seis de las mujeres cuyas historias y rostros dan vida a las páginas de esta edición, como son Bibiana Acosta, María Porto, Ana Ponte Veloso, María López Hervés, Paola Acuña y Alba Aguiar».
Explican Laura Prego y Raimon Moreno que la obra «captura la esencia de un estilo de vida que define la identidad de nuestras protagonistas y su relación con mares y océanos».
Los autores compartirán los detalles del proceso de creación y las vivencias recogidas durante la elaboración de este volumen, mientras que las protagonistas ofrecerán su testimonio directo sobre los retos y la pasión de su relación con la mar.
