Porto Piñeiro, una inversión millonaria que sale «gratis»

Hay veces en las que el alcalde de Valga, como tantos otros regidores, pueden ser incapaces de disponer de un par de decenas de miles de euros para reparar una calle, construir un parque, reponer el alumbrado o sustituir el tejado de un edificio público.

Pero hay proyectos que salen a pedir de boca desde el principio y que, a pesar de costar varios millones de euros, pueden encarrilarse sin que apenas repercutan en las arcas municipales y en el bolsillo de los contribuyentes.

El de la puesta en marcha del parque acuático de la laguna de Porto Piñeiro es un claro ejemplo de ello, pues lo que ha proyectado el regidor, José María Bello Maneiro, asciende a nada menos que 14 millones de euros.

Un operario trabajando en la zona de la playa. | FdV

Puede parecer desproporcionado e inasumible para un municipio tan pequeño como este, con un presupuesto anual de 9 millones de euros. Pero poco a poco, fase a fase, esa ambiciosa propuesta se va haciendo realidad.

Y el coste, de momento, es nulo para los vecinos, según se encarga de resaltar el primer edil valgués, cuyas gestiones le han llevado a lograr los 3 primeros millones de euros con «coste cero».

Y parece que está por llegar en breve otro millón de euros, que es otra de las subvenciones gestionadas desde el ejecutivo para seguir avanzando en esta obra «en la que tenemos puestas grandes expectativas, ya que puede marcar un antes y un después a nivel turístico para Valga», pronostica el máximo mandatario.

Por eso presume diciendo que en la transformación de la vieja explotación minera de Porto Piñeiro en «un espacio de referencia para el ocio y el turismo», iniciada en 2023, se invirtieron ya alrededor de 3 millones sin comprometer la estabilidad de la arcas municipales, puesto que el Concello no tuvo que aportar nada».

Uno de los muros de contención levantados. | FdV

Playa y piscina

Lo que quiere decir es que «el 100% de los fondos empleados fueron gestionados por el equipo de gobierno ante las diferentes administraciones», permitiendo que en la actualidad se proceda a la creación de una playa artificial y una piscina, al tiempo que se afronta la renaturalización de la parte Norte de la laguna y se amplían las sendas para peatones y ciclistas habilitadas en los tres últimos años.

Puesto a presumir de gestión, el alcalde conservador de Valga alega que «el equipo de gobierno trabaja para sacar adelante proyectos de futuro y, al mismo tiempo, garantizar los servicios básicos y mejorar la calidad de vida de los vecinos».

Los operarios acondicionando el entorno de la laguna. / FdV

E insiste: «No gastamos ni un euro de fondos municipales en este proyecto, lo que nos permite mantener unos impuestos bajos y seguir ejecutando mejoras en saneamiento, abastecimiento, asfaltados y alumbrados».

De ahí, por ejemplo, la inminente adjudicación de la pavimentación de carreteras, por valor de 360.000 euros, o las mejoras introducidas o por introducir en abastecimiento y saneamiento, con 108.000 euros más.

Volviendo al proyecto en marcha, recuerda que todo comenzó habilitando los primeros tramos de sendas ciclables y peatonales en la cara Sur de la laguna, la instalación de mobiliario urbano, la creación de un parque infantil y la plantación de árboles frutales y otras especies autóctonas, todo ello con un desembolso de 501.000 euros asumido por la Diputación.

Una de las sendas trazadas en la antigua explotación minera. / Iñaki Abella

Ya entre 2024 y 2025 «se ejecutaron los trabajos de colocación del cierre de seguridad perimetral por valor de 366.000 euros», también a cargo del ente provincial.

Y en las citadas obras que se acometen en la actualidad también tienen ayuda externa, como 575.000 euros de fondos Next Generation empleados en la creación de la playa artificial, los 902.000 euros de la Diputación para construir la piscina y acondicionar los terrenos adyacentes o los 614.738 euros de este mismo organismo para las nuevas sendas.

Bello Maneiro termina acordándose de la oposición municipal, al decir que su gobierno es «el del si a Valga». Cree que frente a los del «no a todo» están «el trabajo, la dedicación y la gestión para luchar por proyectos en beneficio de los valgueses , y además lo hacemos sin comprometer las arcas municipales».