Un piso de segunda mano cuesta en Vilagarcía la mitad que en Sanxenxo

Una vivienda de segunda mano cuesta la mitad en Vilagarcía que en Sanxenxo. Así se desprende del informe «La vivienda en venta en 2025», elaborado por el portal inmobiliario digital Fotocasa en base a los precios ofertados en su plataforma. Así, el coste medio del metro cuadrado de los pisos y áticos ya estrenados fue el año pasado en Vilagarcía de 1.813 euros, frente a los 3.536 por metro cuadrado que cuesta de media una propiedad similar en Sanxenxo.

Esta localidad sigue atrayendo a cientos de personas que buscan una segunda residencia cerca de la playa, de ahí que haya poca vivienda libre, y que la que hay sea especialmente cara. Prueba de ello es, además, que los precios suben en mayor medida en esta población. Según los datos hechos públicos ayer por Fotocasa, el precio medio de las viviendas de segunda mano subió en la localidad turística un 12,8 por ciento el año pasado. El porcentaje, en cambio, fue mucho más moderado en Vilagarcía, con una subida interanual del 5 por ciento, según la misma fuente.

El informe de esta empresa inmobiliaria incide en que hay mucha demanda de vivienda, y eso genera una gran presión de precios. De hecho, Fotocasa estima que en el conjunto de España, la cotización de los pisos usados se ha disparado un 20,5 por ciento durante 2025, hasta rozar los 2.900 euros el metro cuadrado.

En Galicia, las cifras son algo más moderadas, puesto que el año pasado lo que pedían los propietarios subió un 13,2 por ciento, hasta los 2.150 euros por metro cuadrado. Eso sí, Fotocasa advierte de que ha sido la segunda subida interanual más acusada de los últimos 20 años, lo que parece indicar que hay muy poca vivienda en el mercado, por lo que esta se encarece para desesperación de quienes la necesitan. A nivel provincial, en Pontevedra el metro cuadrado se situó el año pasado en algo menos de 2.600 euros.

Es la cuantía más elevada de las cuatro provincias gallegas, pero sin embargo el precio tuvo un incremento interanual relativamente discreto. En la de A Coruña, por ejemplo, se encareció un 19,5 por ciento, casi el doble que en la de Pontevedra, que tuvo un aumento de precio del 10,7 por ciento.

Por municipios

Por localidades, donde más subió el precio de la vivienda de segunda mano el año pasado fue en Marín. En concreto, los pisos se revalorizaron un 48 por ciento, según Fotocasa, lo que parece apuntar a una situación excepcional por la entrada en el mercado durante los últimos meses de una o más propiedades de características muy especiales. Sin llegar a esos porcentajes, los pisos usados subieron también en Pontevedra ciudad (un 15 por ciento) y en Vigo (12 por ciento). En cuanto a precios, el metro cuadrado más caro de Galicia sigue siendo el de Sanxenxo.

Tanto es así que solo hay tres municipios gallegos donde el precio supera los 3.000 euros el metro cuadrado: Sanxenxo (3.536 euros); A Coruña (3.400 euros), y Vigo (3.011). Pontevedra capital se aproxima a esos números, con un valor medio de 2.725 euros el metro cuadrado. Cabe recordar que, según Fotocasa, el de las viviendas de segunda mano de Vilagarcía era de 1.800 euros.

Vivienda protegida

Los proyectos de construcción de vivienda pública pretenden, precisamente, que haya más pisos a disposición de los ciudadanos, proporcionando más alternativas habitacionales y ayudando a controlar los precios. Vilagarcía de Arousa tiene, precisamente, dos de los proyectos más avanzados en la comarca de O Salnés.

Concretamente, son el del barrio de Marxión, donde el Ayuntamiento ha cedido a la Xunta de Galicia una parcela para la construcción de 10 viviendas; y el de As Carolinas. Este último, mucho más ambicioso (es de 350 viviendas) empezará a levantarse en 2028, si se cumplen las previsiones. En estos momentos, la Xunta está dando los primeros pasos administrativos, y el Ayuntamiento de Vilagarcía ha dado su conformidad al proyecto de delimitación propuesto por Santiago.

Otros municipios de O Salnés están comprando terrenos para cedérselos a la Xunta y que esta construya vivienda, como son O Grove, A Illa o Meaño.