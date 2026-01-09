Pulpo, centollo y almeja, las especies más castigadas por la pesca ilegal en Galicia

¿Alguien puede imaginar la cantidad de producto que es capturado en las rías y llega al mercado de forma ilegal? Sin duda es un volumen lo suficientemente elevado como para entender que es una de las causas fundamentales de la pérdida de productividad en Galicia.

Basta analizar las cantidades de mercancía intervenidas a los furtivos y/o pescadores ilegales por el Servicio de Gardacostas de Galicia. Nada menos que nueve toneladas y media de cefalópodos –ocho y media eran de pulpo–, otras tantas de pescado, casi cinco toneladas de crustáceos –el centollo superó los 3.100 kilos decomisados–, tres toneladas de bivalvos –entre ellos 813 kilos de almeja– y una de equinodermos y otras especies.

Esas casi 28 toneladas intervenidas el año pasado, junto a unos 37.000 útiles o aparejos ilegales de pesca, son solo una pequeña muestra de la intensa actividad que ejercen los «depredadores humanos» del mar.

De ahí que desde la Consellería do Mar insistan en llamar a la colaboración de los profesionales del sector. Al igual que se pide ayuda a los propios vendedores y consumidores, ya que junto a los hosteleros, pueden luchar contra el furtivismo rechazando aquellos productos que llegan a su manos por cauces irregulares.

Guardia Civil

A la espera de lograr esa mayor concienciación, resulta vital la labor de Guardacostas, presentado por Mar como «un servicio público clave, único en España y referencia a nivel europeo» que realizó el año pasado 9.726 inspecciones en toda la comunidad.

Aquella labor permitió a este departamento tramitar 2.568 actas de infracción, como ya se avanzaba hace días desde el departamento que dirige Marta Villaverde.

Cuatro de cada diez inspecciones, y prácticamente el mismo porcentaje de infracciones, corrieron a cargo de los funcionarios de las unidades operativas de Vigo, Pontevedra, Vilaxoán y Ribeira. A cuya labor se suman los operativos desplegados en sus mismas rías por los servicios centrales de Gardacostas.

Este es el resumen de lo que dio de sí la actividad de este departamento en los diferentes puertos y rías de la comunidad durante el pasado ejercicio:

Unidad operativa de Vilaxoán (Vilagarcía)

Los funcionarios adscritos a la base vilaxoanesa realizaron el año pasado 801 inspecciones, levantaron 206 actas de presunta infracción y se incautaron de 2.288 kilos de producto ilegal, además de decomisar 1.402 útiles o aparejos.

Destacan en este caso los más de mil kilos de pulpo intervenidos, junto con 661 de bivalvos como la almeja (220 kilos de diferentes tipos), vieira (21) y volandeira (272). Incluso fueron recuperados 56 kilos de mejilla (semilla de mejillón).

Desde Vilaxoán también se hizo posible la recuperación de 307 kilos de centollo y 30 de nécora, entre otros crustáceos. Así como de 136 kilos de peces, correspondiendo 136 a una especie tan popular en este puerto como la sardina.

En cuanto a las incautaciones de medios, cabe reseñar 42 artes de enmalle –como trasmallos y miños–, tres embarcaciones, un equipo de buceo, más de un millar de nasas de pulpo, nécora y camarón, 2.121 cacharros de pulpo y once viveros, además de capazos, bolsas de red y similares.

Unidad operativa de Pontevedra

En este caso hay que hablar de 670 inspecciones que dieron como resultado 159 actas de infracción, siendo lo más destacado la interceptación de seis toneladas de pescado. La sardina abandera ese ranking, con 5.843 kilos intervenidos.

A mayores, el servicio adscrito a la Consellería do Mar recuperó desde la unidad operativa pontevedresa 261 kilos de crustáceos, de los cuales 126 correspondieron al centollo y 87, a la nécora.

Un barco de Gardacostas repleto de cacharros de pulpo decomisados. | FdV

No faltaron los bivalvos, con nada menos que 304 kilos de mejilla –estuvo cerrada su campaña desde mayo–, 21 de navaja y longueirón y 12 de almeja rubia.

En cuanto a los cefalópodos, fueron 490 kilos de pulpo y 32 de choco los recuperados por el personal pontevedrés de Gardacostas.

La unidad pontevedresa también se hizo cargo de 2.136 útiles, entre los que cabe destacar 1.587 nasas, 119 miños, 15 trasmallos, 25 vetas, 110 cacharros, y cinco viveros.

Unidad operativa de Vigo

En la zona de actuación viguesa, el servicio dependiente de Mar intervino 177 kilogramos de bivalvos y unos llamativos 2.338 kilos de cefalópodo, con el pulpo (2.249) como especie más castigada.

También 640 de crustáceos, siendo de nuevo el centollo (507 kilogramos) el principal objetivo de los pescadores ilegales y/o furtivos. Además de recuperarse 86 kilos de nécora, 6 del muy escaso santiaguiño y 5 del igual de «desaparecido» buey de mar.

Los funcionarios de unidad viguesa también se incautaron de 536 kilos de pescado, en este caso con la raya como principal especie (176 kilos), seguida del congrio (117) y la sardina (67).

Finalmente, el año se cerró en la ría de Vigo con 1.665 inspecciones, las cuales llevaron a los funcionarios a tramitar 393 actas de infracción.

Además de intervenir 3.854 kilos de diferentes especies, la unidad viguesa recuperó casi 9.000 útiles, como 261 aparejos de enmalle, equipos de buceo, 4.301 nasas –sobre todo de pulpo, nécora y camarón– y 4.005 cacharros, que es el elemento más empleado en la pesca ilegal de pulpo.

Unidad operativa de Ribeira

Los miembros de Gardacostas que se ocupan de Arousa Norte se incautaron de casi tres toneladas de producto: 561 kilos de bivalvos, 441 de cefalópodos, 233 de crustáceos, 3 kilos de gasterópodos y 1.340 de pescado, entre otras familias.

Todo ello con 207 infracciones denunciadas después de 807 inspecciones que, por ejemplo, permitieron recuperar 806 kilos de sardina, 215 de congrio, 60 de lirio, 73 de merluza, 65 de percebe, 107 kilos de centollo, 375 de pulpo y más de 120 kilos de almeja, entre otras especies.

A mayores, 1.206 útiles, de los cuales 1.102 fueron nasas, siendo las de pulpo las más abundantes, como suele suceder en estos casos.

También «capturaron» una embarcación, seis viveros, otros tantos cacharros de pulpo y 27 bolsas de red.

Unidad operativa de Celeiro

Tras 632 inspecciones, en las aguas que son jurisdicción de esta base se decomisaron 140 kilos de pescado, 60 de crustáceos y 31 de cefalópodos. Se tramitaron 45 actas de infracción.

Unidad operativa de Ferrol

En las aguas coruñesas de Ferrol y su entorno fueron 415 inspecciones y 68 denuncias, realizándose el decomiso de 101 kilos de bivalvos, 27 de cefalópodos, 239 de crustáceos y 16 de pescado. Junto con la incautación de 61 artes de enmalle, 60 nasas y otros útiles.

Unidad operativa de A Coruña

En este caso 692 inspecciones a lo largo del pasado ejercicio se saldaron con un balance de 198 infracciones denunciadas y el decomiso de 310 kilos de bivalvos, otros tantos de cefalópodos, 964 de crustáceos, 641 de equinodermos y 246 de peces.

Vieiras y equipos de submarinismo incautados. / Gardacostas de Galicia

Pueden destacarse 282 kilos de cigala, 488 de centollo, 121 de percebe, 183 de pulpo, 118 de choco y 186 de vieira. Y también 954 útiles, entre nasas (612), artes de enmalle (166), vehículos (3) y un vehículo.

Unidad operativa de Muxía

Aquí fueron 120 infracciones, 397 inspecciones y 271 kilos de producto decomisado. Al igual que 332 útiles incautados, de los cuales 268 eran nasas.

Unidad operativa de Portosín

Esta importante base de la ría de Muros-Noia realizó nada menos que 839 inspecciones, dando como resultado 207 infracciones denunciadas y el decomiso de 1.515 kilos de producto.

A modo de ejemplo, 74 kilos de raya, 51 de centollo, 27 de berberecho, 648 de pulpo y unos llamativos 390 kilos de cría de mejillón.

Los guardacostas desplazados en el Ayuntamiento de Porto do Son se hicieron, asimismo, con 3.161 útiles o bienes, tales como cacharros (902), nasas (1.618), un vehículo, objetos de buceo, miños (434) y rascos (125).

Servicios Centrales de Gardacostas

Al margen de las actuaciones desplegadas por cada una de sus bases operativas, los servicios centrales de Gardacostas, encargados de dirigir y coordinar cada movimiento en la lucha contra el furtivismo, desplegaron sus medios para realizar 1.151 inspecciones y tramitar 744 denuncias.

A este órgano, responsable de supervisar las bases operativas o periféricas y ejecutar las políticas de vigilancia, salvamento marítimo, lucha contra el furtivismo y protección del medio marino, se atribuye la incautación de 6.738 kilos de producto el año pasado.

La patrullera «Ría de Vigo», de Gardacostas de Galicia, subiendo a bordo una de las lanchas incautadas el año pasado. / FdV

Por tierra, mar y aire, el centro neurálgico del servicio recuperó 348 kilos de bivalvos, 3.663 de cefalópodos, 1.892 de crustáceos y 832 de pescado.

Sobresalen los 3.230 kilos de pulpo recuperados, pero también 432 de choco y 191 de zamburiña o volandeira.

Respecto a los útiles interceptados por los servicios centrales, fueron casi 19.000, entre los cuales había un vehículo, ocho embarcaciones, 1.195 miños, 368 rascos, 450 trasmallos, 5.567 nasas de pulpo, nécora y camarón, 445 nasas voitirón o butrón, 71 nasas de centollo y 35 de choco.

También 61 bolsas de red, 21 capazos, 35 viveros, 44 palangrillos y trece artes de marisqueo, como raños, raspas, rastros y sachos.

Unidad de Policía Nacional Adscrita (UPA)

La Policía Nacional colabora estrechamente con el servicio de Gardacostas en la lucha contra el furtivismo, la protección del medio marino y la inspección de productos pesqueros. El año pasado este departamento participó en una docena de inspecciones y la tramitación de otras tantas denuncias de infracción.

Desde el departamento de Marta Villaverde se le atribuye, igualmente, la incautación de 28 kilos de almeja y 32 de percebe.

Unidad de Inspección de Calidad y Recursos (ICR)

Al equipo de veterinarios de la Xunta corresponde velar por la calidad de los productos, de ahí que a este órgano corresponda una de las cifras de inspecciones más altas del pasado ejercicio, con 1.647 operativos que dieron pie a 173 denuncias. Al ICR se atribuye el decomiso de 171 kilos de producto. Entre ellos, 128 de pulpo.

Los útiles más destacados

Artes de enmalle: a lo largo del pasado ejercicio, Gardacostas de Galicia retiró del mar más de 3.400 artes de enmalle, entre miños, rascos, trasmallos y vetas, por citar algunos de los aparejos intervenidos. Sumaban alrededor de 167.000 metros de redes –mayormente empleadas para centollo, lenguado y otras especies de interés– que pescaban de forma ilegal en las rías gallegas.

Nasas: nasas de centollo, de choco, de peces, nasas butrón o voitirón y las más populares y abundantes nasas de pulpo, nécora y camarón. Son algunos de los aparejos –hasta casi 17.000– recuperados el año pasado por la Consellería do Mar, ya fuera por estar sin identificar o señalizar, por encontrarse en zona prohibida o por no respetar el horario de trabajo establecido.

Cacharros: los llamados cacharros son la principal amenaza para una especie tan importante y venida a menos en Galicia como el pulpo. El año pasado fueron más de 15.000 los intervenidos por Gardacostas.