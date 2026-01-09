Meis restaura el cruceiro de A Lomba y adopta medidas para protegerlo

El Concello de Meis destinará algo más de 9.800 euros a la restauración del cruceiro de A Lomba, en Nogueira, que ha sido víctima de varios accidentes en los últimos tiempos. De hecho, tiene previsto colocar un adoquinado alrededor para disuadir el paso de vehículos y reducir el riesgo de que se produzcan situaciones similares en el futuro.

La alcaldesa, Marta Giráldez, explica que la elaboración del proyecto se ha encargado a la empresa Citania Arqueoloxía con un coste de 1.200 euros y que los trabajos de restauración en sí están presupuestados en unos 8.500.

Para ejecutar esta inversión han conseguido una ayuda de 7.413 euros del GDR Salnés-Ulla-Umia de fondos procedentes del Leader 2023-2027. El objetivo es proceder a la rehabilitación de este bien patrimonial de gran importancia etnográfica que esta en un cruce de caminos y que ha sufrido varios golpes por accidente en los últimos tiempos.

En resumidas cuentas, reparar los «graves daños que ha sufrido. El deterioro debido a agentes térmicos, mecánicos y estructurales e incluso biológicos y químicos es apreciable a simple vista», según consta en la resolución del ente. El propósito es ejecutar un «tratamiento integral, coherente y homogénea del conjunto».