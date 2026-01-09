Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Meis restaura el cruceiro de A Lomba y adopta medidas para protegerlo

El Concello logra una ayuda del GDR para este proyecto valorado en 9.800 euros

Lucía Romero

Meis

El Concello de Meis destinará algo más de 9.800 euros a la restauración del cruceiro de A Lomba, en Nogueira, que ha sido víctima de varios accidentes en los últimos tiempos. De hecho, tiene previsto colocar un adoquinado alrededor para disuadir el paso de vehículos y reducir el riesgo de que se produzcan situaciones similares en el futuro.

La alcaldesa, Marta Giráldez, explica que la elaboración del proyecto se ha encargado a la empresa Citania Arqueoloxía con un coste de 1.200 euros y que los trabajos de restauración en sí están presupuestados en unos 8.500.

Para ejecutar esta inversión han conseguido una ayuda de 7.413 euros del GDR Salnés-Ulla-Umia de fondos procedentes del Leader 2023-2027. El objetivo es proceder a la rehabilitación de este bien patrimonial de gran importancia etnográfica que esta en un cruce de caminos y que ha sufrido varios golpes por accidente en los últimos tiempos.

En resumidas cuentas, reparar los «graves daños que ha sufrido. El deterioro debido a agentes térmicos, mecánicos y estructurales e incluso biológicos y químicos es apreciable a simple vista», según consta en la resolución del ente. El propósito es ejecutar un «tratamiento integral, coherente y homogénea del conjunto».

