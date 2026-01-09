En mayo, con el alcalde y lo más ceremonial: así se casan en Ravella

Hace treinta años que el Concello de Vilagarcía ofició su primer matrimonio civil y desde entonces han sido 1.2 30 las parejas que han optado por esta modalidad de unión.

El año pasado fueron 64 y lo más habitual fue la elección del alcalde Alberto Varela como oficiante; mayo como el mes preferido y la boda ceremonial con invitados como la modalidad más popular.

Los casamientos registrados en 2025 muestran un repunte en comparación con la baja detectada en 2024, aunque fue ligera.

En total, se oficiaron diez ceremonias más llegando a las 64; una cifra aún lejana de las de récord alcanzadas en 2022 (79). El siguiente en la lista de este ranking con más fue precisamente el siguiente año, en 2023, con 70.

El Ayuntamiento vilagarciano ofreció ayer los datos de una labor que seguramente esté entre las más entrañables que atañen a las autoridades municipales.

El regidor fue, por segundo año consecutivo, el edil que unió a más parejas (20). Según la legislación, es una tarea de su competencia, pero puede delegarla en otros concejales por motivos de agenda o por una petición expresa y así ha sido en el resto de enlaces.

Así las cosas, en Vilagarcía, fueron diez los miembros de la Corporación Municipal que se repartieron el cometido de presidir casamientos en 2025, siete del grupo municipal socialista y tres del popular.

A diferencia de otros años, en esta ocasión ningún edil del Bloque Nacionalista Galego ni lo de Esquerda Unida presidieron bodas.

Temporadas

Por parte del equipo de gobierno, Álvaro Carou ofició quince ceremonias; Paola María, nueve; Tania García, ocho; Sonia Outón, seis; Diego García, dos; y Carlos Coira, una. Y de la bancada popular, Ana Granja, Marta Ferradáns, y David Higinio Oliveira celebraron una boda cada uno.

En cuanto a la temporada que eligen las parejas para esta unión, las mismas fuentes indicaron que, con ligeras variaciones, se mantiene la tendencia de hacerlo entre los últimos meses de la primavera y los primeros del otoño.

El año pasado, mayo fue el mes más concurrido, con trece celebraciones, seguido de julio y agosto, con ocho en cada caso, y octubre, con seis. La lista la completan abril, con cinco; marzo y junio, con cuatro cada uno; febrero, con tres; noviembre y diciembre, con dos en ambos casos; y enero, con una sola boda.

Desde el Ayuntamiento arousano explican también que en la mayoría de los casos, las parejas optan por la boda ceremonial, la cual incluye invitados y algunos detalles más parecidos a los realizados en el rito religioso, aunque también hay quien prefiere un acto más íntimo y sencillo y se queda con la modalidad administrativa, a la que acuden solo con las testigos.

Tendencias actuales

No obstante, notan que en los últimos años se están realizando casamientos que combinan ambas posibilidades, realizando el trámite administrativo primero en el Ayuntamiento y después la ceremonia en el pazo o local del municipio donde realizan el convite y a donde se traslada la autoridad municipal.

Cabe recordar que desde el año 2007, las bodas civiles en el Ayuntamiento de Vilagarcía implican el pago de una tasa correspondiente a los costes de tramitación administrativa de lo que no deja de ser un expediente a tramitar y lo que conlleva a ojos de la ley, la cual se mantiene en 78,05 euros desde 2015.

Luego están otras cuestiones que quieran aportar los contrayentes a la hora de realzar su celebración, aunque la administración local siempre procura que su Salón Nobre luzca el mejor aspecto posible cuando se trata de acoger un evento de estas características que para muchas personas es uno de los días más felices de su vida.