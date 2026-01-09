El grupo asturiano Marlon se suma al Festival Son do Mar

El Festival Son do Mar suma un nuevo concierto a su cartel. El grupo asturiano Marlon estará en Meaño el 23 de julio como parte de su gira «Hipersensible». Se trata de una de las «bandas del momento que se está posicionando como uno de los grupos pop/rock del momento en España», explica el promotor.

La cita veraniega, que este año cambia de escenario tras su paso por Cambados, también tiene otro artista confirmado para esa fecha, el santiagués Luis Fercán, y aún quedan dos por desvelar. La organización promete que serán «de los más grandes y mediáticos del país».

Las entradas ya llevan tiempo a la venta, pero estos días han sacado una oferta de 200 localidades a un precio reducido para cada una de las tres jornadas de un programa que destaca por la variedad de estilos, aplicando un 20% a cada tramo.

Así, en el caso del día en el que tocará la banda asturiana, ahora se pueden conseguir por 24 euros.

De ella, el promotor destaca que «tiene influencias del mejor pop británico y es conocida por sus letras emotivas y sus directos muy potentes». Así, recuerda que su primer gran éxito fue el single «Volveré», que «los catapultó a lo más alto. A partir de ahí, cada single que sacaron se convirtió en éxitos tan sonados como «Olvidé olvidarte», con la colaboración de Álvaro de Luna; «De perreo», con más de 40 millones de escuchas en Spotify, mientras que «Tequila y candela» y «96» fueron otros de sus grandes éxitos».

A los artistas mentados se suman los anunciados: la mítica banda Europe, Louro, Bala y Lia Kali... Además de los que faltan por anunciar. Cabe recordar que el festival dedica un día al estilo, pop, rock e indie, otro a la música urban y uno a los ritmos más rockeros, el «Sachaso Rock».

Sus promotores explican que van contando las novedades con tranquilidad, pues siempre buscan «los artistas que están más de moda, pero sobre todo, los que empieza a asomar por la puerta y que puede convertirse en la sensación del verano, como hicimos el año pasado con Ultraligera y Beèle, que fueron las grandes revelaciones en España y a nivel global, en el caso del segundo. Seguimos trabajando en esta línea para volver a sorprender y que no se repitan los mismos artistas una y otra vez en los festivales o conciertos de Galicia».