EU pide rescindir el contrato y una gestión directa de la guardería de Vilagarcía
Indica que si era viable con el parking también debería serlo con esto
Esquerda Unida de Vilagarcía insta al Concello a resolver el contrato con la concesionaria de la guardería municipal y a realizar una gestión directa del servicio ante «los continuos incumplimientos».
El concejal Juan Fajardo considera que si el gobierno local ha visto viable asumir directamente la gestión de otros servicios como el Xoán XXIII, «un parking en el que se guardan coches, resulta injustificable que no sea capaz de hacer lo mismo con una escuela infantil. Si era posible y viable, con más razón debe serlo en un servicio como este», recalcó.
El opositor considera que es la «solución clara e inequívoca» para la actual situación con la guardería. Le parece de «profunda preocupación (...) los problemas recurrentes de impagos, conflictos laborales y una evidente falta de estabilidad en la prestación que está atravesando en los últimos tiempos», añadió.
Considera que todo esto demuestra que la externalización «no garantiza ni la tranquilidad de las familias, ni las condiciones laborales de las personas trabajadoras, ni la prestación del servicio en las condiciones óptimas, pero sobre todo la calidad educativa que merecen los niños menores de tres años». Así las cosas, opina que la gestión directa supondría una «mejora sustancial» en muchos sentidos.
