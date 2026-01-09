Las escuelas de idiomas de Arousa y Pontevedra ofrecen cursos intensivos

Las escuelas oficiales de idiomas han vuelto a la actividad tras el parón navideño, y afrontan el segundo cuatrimestre con una renovada oferta de cursos intensivos o monográficos. En el caso de la de Vilagarcía, abrirá el plazo para anotarse en seis cursos especializados: uno de alemán, sobre cultura y turismo; y cinco de inglés. De estos, dos serán sobre destrezas de examen, y otros dos sobre destrezas orales a través de la radio.

La matrícula debe formalizarse por internet antes del 23 de enero a las dos de la tarde. Mientras, la escuela oficial de idiomas de Pontevedra ha programado para los próximos meses cursos intensivos de inglés, italiano y portugués. También habrá formaciones intensivas de inglés en las sedes de A Estrada y Lalín. Todos estos cursos están abiertos al público general.