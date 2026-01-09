Una concesión de medio siglo y 19.000 metros cuadrados en Cambados que nadie quiere

Pronto se cumplirán dos décadas desde que el puerto de Tragove vio levantar una enorme instalación para un proyecto de aspecto exitoso de cría de rodaballo que fracasó estrepitosamente. A la Xunta le costó retirar la concesión aunque apenas tuvo actividad y no es capaz de encontrarle un nuevo ocupante mientras que el abandono se come los 19.000 metros cuadrados que ocupa.

Portos de Galicia no tiene previsto convocar próximamente un concurso de proyectos empresariales interesados como el abierto en 2023 y que quedó desierto, pues la única propuesta presentada no cumplía con las normas urbanísticas.

De momento, tampoco contempla otra intervención como podría ser la demolición, a la vista de que su mal estado de conservación avanza sin freno tras tantos años sin atención. La propia administración reconocía en el pliego del concurso que sería precisa una inversión «considerable» porque «no se encuentran en buen estado».

En una entrada reciente, cuando la Cofradía de Cambados buscaba lonja provisional por el cambio de tejado de la actual, también se comprobó que no estaban para ocupar sin pasarle algo más que una escoba.

Se desconoce desde cuándo carece exactamente de actividad. Únicamente llegó a trascender que fue escasa desde su apertura; en 2008 y con un acto a bombo y platillo con autoridades incluidas. Tampoco se han contado nunca los motivos exactos por los que fracasó ni porqué se le retiró el permiso.

Fue en 2015 cuando la Consellería do Mar le quitó la autorización para operar como granja marina y después inició un expediente de caducidad de la concesión que le había otorgado en su día para ocupar los terrenos portuarios, el cual alcanzó firmeza administrativa en 2022.

Cuando se presentó en sociedad, el promotor, Projoscar, esperaba producir unas 430 toneladas de rodaballo al año. Para ello recibió unos tres millones de euros en subvenciones públicas europeas que se perdieron porque el plazo para su reclamación había vencido.

El resto es historia. El puerto de Tragove tiene hipotecados unos 19.000 metros cuadrados con este recinto que consta de una zona compuesta por siete tanques de 180 metros de longitud y que hace tiempo que perdieron los cobertores y carecen de la maquinaria necesaria para su funcionamiento.

También tiene un edificio de 1.300 metros cuadrados con una zona de oficinas, una sala de pescado, cámara, una clasificadora de rodaballo, un almacén y un laboratorio.

El único interés que ha generado en estos años, que se sepa con certeza, fue por parte de la sociedad Aquacría Arousa, perteneciente al grupo Sea Eight, líder en producción y comercialización de lenguado solea.

Presentó una propuesta al concurso convocado hace dos años, pero planteaba la construcción de dos naves más y la forma en que estaban proyectadas no cumplía la normativa urbanística, así que fue rechazada por criterios técnicos. De hecho, la firma ya ha ampliado sus instalaciones, ubicadas en Castrelo.

Con todo, Portos mantiene abierta la puerta a futuros interesados que incluso podría conseguir una concesión por medio siglo.