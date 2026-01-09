El Concello de Vilagarcía aprueba por unanimidad pedir la rebaja del depósito de 27 metros de altura de Betunes Gallegos en el puerto

El pleno del Concello de Vilagarcía aprobó por unanimidad instar a la Consellería de Economía e Industria a rebajar la altura de la terminal proyectada por Betunes Gallegos SLU en el puerto, al considerar «no asumible» que uno de los depósitos alcance los 27 metros de altura en un entorno con protección patrimonial. La iniciativa, en forma de moción, presentada por el PSOE buscaba reforzar las alegaciones municipales ya planteadas en el procedimiento, incorporando además el respaldo formal de toda la corporación.

La portavoz del gobierno local, Tania García, defendió que «el Concello está a favor del avance portuario e industrial», pero advirtió de que «no todo vale» si el resultado es un impacto visual de tal magnitud: «En un entorno patrimonial instalar un mamotreto de esa envergadura» supone un perjuicio que el Ayuntamiento quiere combatir poniendo el foco en la altura.

Recordó García también que el plan especial del puerto contempla distintas cotas, «más pensando en grúas que en depósitos», y justificó llevar el tema a debate a pleno para ganar fuerza política y adinistrativa en las alegaciones.

El BNG, por voz de Xabier Rodríguez, marcó distancia con el planteamiento socialista. Sostuvo que la moción del grupo de gobierno «da por bueno» el proyecto si se baja «algo la altura» y la calificó de «brindis al sol», al tiempo que cuestionó la idoneidad del proyecto por su impacto medioambiental y por entender que no debería ir arriba esta actuación.

Un momento de la sesión plenaria ordinaria. / Iñaki Abella

El PP, a través de Ana Granja, puso el acento en el peso económico del puerto y en la inversión asociada al plan de Betunes Gallegos: habló de más de 21 millones de euros y «una veintena» de empleos directos, además de los indirectos, subrayando que se trata de una actividad «similar» a la que ya existía en la zona. Recalcó que el proyecto cuenta con informes favorables, incluidos municipales, y citó también el dictamen de Patrimonio, aunque admitió que la altura prevista es elevada. Pese a cuestionar por qué la moción llegaba al pleno si «las alegaciones ya estaban en estudio», el PP terminó anunciando su apoyo.

El alcalde, Alberto Varela, cerró el debate con un argumento técnico y político. Explicó que los informes municipales se emiten en base a normativa y no siempre es posible «informar en contra» si el expediente cumple la legalidad vigente. Pero añadió que, aun cumpliéndose los requisitos, el Concello pide «soluciones técnicas» para minimizar el impacto.

En la misma línea, rechazó que las propuestas de «camuflaje» citadas por el PP sean eficaces para reducir el impacto visual y medioambiental de la altura del depósito. Tras todas las posturas expuestas, la moción salió aprobada con el voto favorable y unánime.

Se pidió el cierre al tráfico pesado por Rosalía de Castro

Otro de los puntos importantes abordados en el pleno ordinario de Vilagarcía fue el relativo a la solución para el deterioro del saneamiento y el firme de la avenida Rosalía de Castro. Iago Alberte, presidente de la asociación Afoghacristos, describió en su intervención el «estado lamentable» que presenta.

El vecino de Carril hizo referencia al mal estado de las aceras, zonas valladas que no permiten el paso o problemas de hundimientos, además de solicitar el cierre al paso de vehículos de tráfico pesado por Rosalía de Castro, dado que produce vibraciones y molestias en las viviendas. Todas las formaciones políticas apoyaron la propuesta de la asociación vecinal. También fue unánime el acuerdo en cuanto a un mejor mantenimiento en el CEIP A Lomba, aprobándose de manera rotunda la moción del BNG acerca de una reparación urgente de sus deficiencias. Todo ello, no sin antes entrar en un acalorado debate sobre las responsabilidades en el mantenimiento de centros educativos entre Xunta y Concellos.

En el ámbito escolar, también se dio luz verde a instar la licitación de un nuevo contrato para la escuela infantil municipal debido a los problemas de pagos a la plantilla. El gobierno señaló que está trabajando en los pliegos de redacción del para salir a concurso. Una urgente atención al paseo de O Preguntoiro, con la abstención del PP, y establecer un protocolo contra el acoso laboral en el Concello también salieron adelante.