Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EEUU aborda otro petroleroFinanciación autonómicaCierre Hotel BahíaFeijóo y la DanaSorteo Viviendas MosAimen
instagramlinkedin

Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía

La paciente que lo señala también acudió

No se adoptó medida cautelar alguna; Fiscalía y acusación tampoco las solicitaron

El médico, que estuvo arropado en todo momento por su familia y seres queridos, a su llegada al juzgado.

El médico, que estuvo arropado en todo momento por su familia y seres queridos, a su llegada al juzgado. / Iñaki Abella

Manuel Méndez

Manuel Méndez

Vilagarcía

El médico de Vilagarcía de Arousa acusado de haber agredido sexualmente a una paciente en la consulta de su clínica compareció este viernes en los Tribunales de Instancia de la ciudad, al igual que hizo la presunta víctima.

La joven acudió a la sede judicial al filo de las once y media de la mañana, acompañada de su madre y el abogado, mientras que él lo hizo apenas diez minutos después, también con su representante legal y arropado por varios familiares y seres queridos, quienes quisieron permanecer a su lado y apoyarlo en todo momento. Unos familiares, por cierto, que no dan crédito a lo sucedido y restan cualquier tipo de veracidad a la denuncia formulada por la joven.

Visiblemente afectado por este episodio, del que se tuvo conocimiento el miércoles, el destacado médico vilagarciano asistió a la lectura del atestado y pudo marcharse a casa sin que se adoptara ninguna medida cautelar por parte de la jueza. Y lo cierto es que tampoco pidieron limitación o condicionante alguno la Fiscalía ni la acusación particular.

Ahora el doctor permanecerá a la espera de que se desarrolle el proceso judicial aen la plaza 3 –competente en violencia sobre la mujer–, plenamente convencido de que «acabará demostrándose su inocencia», según asegura su familia, también muy dolida por la repercusión mediática que ha tenido este asunto.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents