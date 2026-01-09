Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía
La paciente que lo señala también acudió
No se adoptó medida cautelar alguna; Fiscalía y acusación tampoco las solicitaron
El médico de Vilagarcía de Arousa acusado de haber agredido sexualmente a una paciente en la consulta de su clínica compareció este viernes en los Tribunales de Instancia de la ciudad, al igual que hizo la presunta víctima.
La joven acudió a la sede judicial al filo de las once y media de la mañana, acompañada de su madre y el abogado, mientras que él lo hizo apenas diez minutos después, también con su representante legal y arropado por varios familiares y seres queridos, quienes quisieron permanecer a su lado y apoyarlo en todo momento. Unos familiares, por cierto, que no dan crédito a lo sucedido y restan cualquier tipo de veracidad a la denuncia formulada por la joven.
Visiblemente afectado por este episodio, del que se tuvo conocimiento el miércoles, el destacado médico vilagarciano asistió a la lectura del atestado y pudo marcharse a casa sin que se adoptara ninguna medida cautelar por parte de la jueza. Y lo cierto es que tampoco pidieron limitación o condicionante alguno la Fiscalía ni la acusación particular.
Ahora el doctor permanecerá a la espera de que se desarrolle el proceso judicial aen la plaza 3 –competente en violencia sobre la mujer–, plenamente convencido de que «acabará demostrándose su inocencia», según asegura su familia, también muy dolida por la repercusión mediática que ha tenido este asunto.
