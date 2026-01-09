El bosque-escuela Juan Pérez Eyré ya es un hecho

Concello de Vilagarcía y Universidad de Vigo firmaron el convenio que permitirá crear un bosque-escuela en Pinar do Rei. Un espacio de cerca de 7 hectáreas que se quiere convertir en referencia de la preservación del bosque atlántico de frondosas y, al mismo tiempo, un aula al aire libre con vocación pedagógica.

El acuerdo, rubricado por Alberto Varela y el rector de la UVigo, Manuel Reigosa. Tiene una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables por periodos si prevalece el acuerdo entre las partes. Contempla una aportación municipal de 4.000 euros por ejercicio, además de los medios humanos y materiales necesarios para el desarrollo del proyecto.

La Universidade de Vigo aportará el asesoramiento técnico a través de un equipo dirigido por los profesores Óscar Briones y Fernando Martínez, del Observatorio para la Gobernanza. El plan incluye asimismo la promoción de acciones de voluntariado para consolidar este futuro bosque autóctono con plantaciones centradas en carballos.

Ambas entidades firmantes subrayan que la iniciativa busca proteger el bosque autóctono y se impulsa en memoria del profesor Juan Manuel Pérez Eyré, lo que refuerza su carácter educativo. El alcalde hizo hincapié en el cariño ganado por el profesor homenajeado y el legado que deja a nivel formativo, tanto con su trayectoria como en la trascendencia de este bosque-escuela.

Reigosa destacó, tras la firma, que el proyecto tiene «mucha potencia» por su dimensión pedagógica, investigadora y de cooperación, y lo vinculó al compromiso de la Universidade de Vigo con el territorio y la cultura gallega.

De cara al mes de febrero, ya están programadas las primeras iniciativas de divulgación en la que la colaboración con los colegios será permanente.