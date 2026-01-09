La Abogacía General del Estado asesora al Puerto de Vilagarcía hasta 2028

La Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y la Abogacía General del Estado seguirán trabajando juntas hasta, como poco, enero de 2028. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica en su edición de ayer una resolución del Ministerio de la Presidencia que valida el convenio firmado a mediados de diciembre por el presidente del Puerto arousano, José Manuel Cores Tourís, y por el abogado general del Estado, David Segundo Vilas Álvarez.

En virtud de dicho acuerdo, la Abogacía General del Estado prestará orientación jurídica a la Autoridad Portuaria en todos los casos que lo necesite y, a mayores, podrá representar a la institución en los pleitos en los que esta se vea inmersa. El convenio tiene una validez de dos años, pero podría ser posteriormente prorrogado.

El Puerto ya confía sus asuntos legales del día a día a la Abogacía del Estado desde hace tiempo, y hecho ya había en vigor un convenio desde el 25 de enero de 2024, que ahora ha quedado sin efecto por el nuevo. Pero esto tampoco significa que la Autoridad Portuaria no pueda buscar otros abogados si la naturaleza del litigio así lo aconsejase. Es más, en el acuerdo ya se establece que la Abogacía del Estado se haría a un lado en caso de que el Puerto tuviese un pleito con otra institución del Estado u otra Autoridad Portuaria. Asimismo, la institución podría contratar a un profesional externo en determinados casos que requieran una gran especialización en una materia determinada.

En todo caso, este convenio proporciona a la Autoridad Portuaria una asistencia jurídica profesional altamente cualificada, y además los abogados pueden ayudar en la toma de decisiones del día a día, hasta el extremo de que pueden participar en las reuniones del consejo de administración en calidad de vocales o secretarios.

El convenio también establece que se debe nombrar a uno o más funcionarios públicos como «coordinadores», siendo estas las personas que traten habitualmente con la dirección del Puerto. El importe del convenio es de 18.000 euros anuales, al que habrá que añadir las dietas por asistencia a los consejos de administración y las minutas en caso de que sea necesario acudir a los tribunales.