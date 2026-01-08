Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Valga resuelve su certamen de decoración navideña

El alcalde y representantes de los adornos ganadores durante la entrega de premios.

Lucía Romero

Valga

Colectivos vecinales de la plaza de O Souto, Campaña y Cerneira ganaron el concurso de decoración navideña de Valga. Los vencedores absolutos fueron los primeros por un diseño con un llamativo belén artesanal. Hubo premios de entre 200 y 100 euros en vales compra.

