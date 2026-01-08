San Xulián saca las mejores galas de A Illa

Apenas habían hecho acto de presencia las primeras luces del día para darse cuenta de que en A Illa se vivía una jornada muy especial. Ocurre cada 7 de enero, una cita que cualquier vecinos del municipio no quiere perderse, y si lo hace, es por cuestiones de vital importancia, porque acudir a las fiestas de San Xulián es casi una obligación, un compromiso que trae como recompensa la posibilidad de disfrutar de un día en la compañía de amigos recorriendo bares para refrescar el gaznate (aunque se registre un frío del demonio o llueva a cántaros), cantar en cada esquina y mostrar el mejor traje del fondo de armario o adquirido ex professo para la ocasión. Y es que la tradición marca que los hombres, desde tiempos inmemoriales, deben salir a la calle con traje y corbata, una tradición a la que se han sumado las mujeres en las últimas décadas, vestidas con sus mejores galas y, a ser posible, con tacones kilométricos.

Aunque el día no amaneció de la mejor forma posible, con poco sol y amenaza de lluvia, pronto comenzó a sonar la música gracias a una fanfarria que recorrió gran parte del municipio animando a la fiesta a la puerta de cada establecimiento hostelero. Todavía tardaron las primeras corbatas y los primeros tacones en hacer su aparición por las calles del municipio, un buen número de los cuales se dirigió hacia la iglesia parroquial de San Xulián, donde a las 11.30 horas, dio comienzo el oficio religioso en honor al patrón.

El momento cúlmen de ese acto religioso fue la tradicional procesión, que recorrió varias de las principales calles del municipio hasta cruzarse en la plaza de O Regueiro con los menos devotos que comenzaban a poblar los establecimientos hosteleros, aunque este año, no se notó la afluencia de anteriores al coincidir en jornada laboral y aparecían demasiados espacios vacíos. Entre los participantes en la procesión se encontraban algunos de los responsables de las instituciones de A Illa, como el Concello o la Cofradía, fieles también a la cita.

Tras acabar el oficio religioso, muchos de los participantes en él acudieron a una cita que va camino de convertirse en una tradición, la de degustar los callos y un buen vino en la guardería «Sonrisas y lágrimas», un ágape organizado por el cura párroco, David Álvarez, y que, cada año congrega a un mayor número de participante. A partir de ahí, la fiesta se desata, concentrada sobre todo en las calles Con Do Moucho, Regueiro, Cantiño y O Campo, donde se concentran la mayoría de los bares de A Illa. Esa concentración se disolvió sobre las cuatro de la tarde, cuando todas las pandillas van a comer, llenando los establecimientos hosteleros en una larga sobremesa, cargada de espirituosos y cafés, que se extendió durante varias horas y que unió la comida con la cena. Todo ello para regresar con las fuerzas necesarias a los locales de ocio y afronta runa larga noche en la que no solo participan los vecinos de A Illa sino que, desde hace muchos años, vienen sumándose personas de otros municipios de la comarca.

Eso sí, conocedores de los excesos que se registran en un evento como este, también acudieron a A Illa efectivos de la Guardia Civil de Tráfico para realizar controles de alcoholemia. Estos ya comenzaron por la tarde en el vial de O Xufre donde, antes de las 18.00 horas, ya habían sorprendido a cuatro conductores que excedían el límite de 0,25 y a un quinto que dio positivo en la prueba de drogas. Los controles estaba previsto que se mantuviesen durante toda la noche en diferentes viales del municipio.

Hoy, aunque la tradición isleña marca que se celebra el día del Buen Jesús, lo cierto es que la mayor parte de los isleños han trasladado el «Día do Can» (que tenía lugar cada 9 de enero) a esta jornada ya que, en A Illa, no se va a mover nadie de su casa, centrados en curar los excesos del día más largo de cada año.