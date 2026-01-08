Ribadumia logra una ayuda de 55.000 euros para conciliación
Es la máxina cuantía concesible y sufragará atención a niños de 0 a 3
El Concello de Ribadumia ha logrado una ayuda de 55.000 euros de la Consellería de Política Social para mantenerse en el Plan Corresponsables de atenciones para ayudar en la conciliación familiar. Es la máxima cuantía concesible.
Fuentes municipales recuerdan que se trata de una bolsa de cuidados profesionales para menores de 0 a 3 años y que este recurso ofrece atención de lunes a viernes, en horario de 7.30 y 19.00 horas.
Esto permite a las familias optar por la jornada continua o partida, así como por el servicio de comedor. Los menores pueden hacer uso del mismo durante once meses al año.
Actualmente, el programa atiende a 91 niños de 0 a 3 y a 33 de tres a seis años de edad.
«Es importante seguir impulsando programas que favorezcan la conciliación y la corresponsabilidad», explican desde el gobierno local, que se compromete a seguir apostando por el «bienestar de las familias y la mejora de la calidad de vida de los vecinos».
La subvención autonómica de 55.000 euros, el máximo concesible, está cofinanciada por la Unión Europea a través del plan FSE+ Galicia 2021-2027.
