Las rías de Arousa, Vigo y Pontevedra generan el 76% de la facturación por bivalvos en Galicia

Las lonjas de las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo despacharon el año pasado el 70% de los bivalvos subastados en Galicia y alcanzaron con ello el 76% de la facturación total de la comunidad.

Fueron, exactamente, más de 2.695 toneladas de bivalvos que generaron un valor cercano a los 37 millones de euros (más IVA), lo cual representa un leve incremento respecto a 2024, cuando habían sido 2.565 toneladas y 33 millones de euros.

Atendiendo a la facturación, la almeja japónica fue, con mucha diferencia, la principal especie en el conjunto de estas rías, ya que superó las 1.205 toneladas y los 17 millones de euros –200 toneladas y 2 millones más que un año antes–, por delante de la navaja, que pierde en volumen pero se mantiene en ingresos –351 toneladas y 6 millones de euros– y de la almeja rubia, que gana 25 toneladas y un millón de euros para situarse con 175 toneladas y 3 millones de euros al finalizar 2025.

Le siguen la almeja babosa, que se acerca a los 2,6 millones de euros; la fina, con 1,9 millones; cornicha, que generó 1,6 y volandeira, con 1,5 millones de euros, despachándose 84, 40, 168 y 292 toneladas de dichas especies, respectivamente.

Por debajo ya se sitúan berberecho, carneiro, longueirón, vieira, ostra y demás bivalvos.

En base a esos mismos resultados se comprueba que la Zona III (Arousa) volvió a ser en 2025 la más productiva para este grupo biológico, con casi 1.900 toneladas y 26 millones de euros. Vienen a ser algo así como 200 toneladas y 3 millones de euros más que en 2024.

También se observa que, a pesar de las dificultades vividas en ambas rías, con una clara pérdida de producción para algunas especies, la de Pontevedra (Zona II) también experimentó una leve mejoría, tanto en volumen como en ingresos, pasando de 210 a 288 toneladas y de 3,1 a 4,3 millones de euros.

La Zona I (Vigo), por contra, ha tenido un mal año, pues según los datos provisionales en poder de Pesca de Galicia, sus bivalvos pasaron de 619 a 439 toneladas, y de 8 millones de euros a apenas 6,7 millones.

Zona I

En la ría de Vigo destacan por la venta de bivalvos las lonjas de Cangas, Moaña y Vilaboa, con 2,2 millones de euros, 1,4 millones y 861.000 euros, respectivamente.

Despacharon, por ese orden, 129, 83 y 66 toneladas, frente a las 42 de Vigo (Canido), 35 de Redondela y 28 toneladas de Arcade, facturando por ello, respectivamente, 675.000, 549.000 y 368.000 euros.

Mariscadoras de Vilanova en 1989 /

Completan el listado de ventas de bivalvos la lonja de Vigo, con 26 toneladas y 322.000 euros, y la de Baiona, con 29 toneladas y 280.000 euros.

En esta misma zona la especie económicamente dominante fue la navaja, con 1,8 millones de euros (88 toneladas), seguida de la cornicha, con unos ingresos similares y 168 toneladas, la almeja rubia, que se acercó a los 950.000 euros (51 toneladas) y la japónica, con 943.000 euros (57 toneladas).

La babosa (27 toneladas) se quedó en 700.000 euros, con la fina (4 toneladas) se ingresaron 268.000 y con 18 toneladas de carneiro fue posible obtener 214.000 euros.

Zona II

En Pontevedra los mayores ingresos correspondieron a Campelo, con 3 millones de euros y 199 toneladas, seguido del punto de primera venta de Bueu, con 715.000 euros (52 toneladas), el de Aldán-Hío, que llegó a 275.000 euros tras despachar 18 toneladas, Portonovo, con más de 213.000 euros y 15 toneladas de bivalvos y Marín, donde el año pasado se ingresaron 54.000 euros con cerca de 4 toneladas de mercancía.

Producto como la almeja japónica, que con 153 toneladas deparó un resultado de 2 millones de euros, y la navaja, que colocó en el mercado 80 toneladas por importe de 1,2 millones de euros.

Sin salir de la ría de Pontevedra, cabe destacar los 426.000 euros que ofrecieron casi 9 toneladas de almeja fina o los 318.000 que se consiguieron con 18 toneladas de rubia.

A mayores, 9,5 toneladas de berberecho (108.000 euros), más de 7 de carneiro (103.000 euros) y 11 toneladas de vieira (70.000). Anecdóticas resultaron las subastas de almeja babosa, relojito, ostra y berberecho rabioso.

Zona III

En la ría de Arousa sigue siendo la lonja de Carril la que manda en lo que a bivalvos se refiere. Aunque con menor capacidad de liderazgo desde que surgió el conflicto entre cofradía y OPP-89 Parquistas de Carril.

Aún así, este puerto facturó el año pasado alrededor de 7 millones de euros por la venta de 512 toneladas de bivalvos, mientras que Cambados se quedó en 4,6 millones de euros (441 toneladas) y Ribeira se fue hasta los 3,2 millones (161 toneladas).

A Illa de Arousa ocupa el cuarto puesto del ranking, con 2,3 millones de euros y 128 toneladas, seguida de Vilanova, con 1,8 millones y 125 toneladas.

Adelantan a O Grove, donde el marisqueo está prácticamente bloqueado desde que el 1 de octubre comenzó el cese de actividad de seis meses autorizado a la cofradía de pescadores San Martiño.

De ahí que la «rula» meca cerrara 2025 con solo 1,6 millones de euros facturados por la venta de bivalvos (114 toneladas).

Las mariscadoras vuelven a faenar /

Completan la relación arousana de vendedores de bivalvos las lonjas de Cabo de Cruz (Boiro), con 1,5 millones de euros; la de Aguiño (Ribeira), con 1,2 millones; Rianxo, con algo más de un millón de euros; Vilaxoán (Vilagarcía), con una cantidad similar y la de A Pobra do Caramiñal, que se limita a 430.000 euros.

Todo ello en un año claramente dominado en la ría arousana por la almeja japónica: 995 toneladas y 14 millones de euros.

También en este caso la navaja se sitúa en segunda posición, con 183 toneladas y 3 millones de euros, siendo la rubia la tercera especie con mayores ingresos: casi 2 millones de euros y 107 toneladas.

Entre las especie de bivalvos destacadas puede citarse, asimismo, a la almeja babosa, con 1,8 millones de euros el año pasado, la volandeira, que superó los 1,5 millones y la fina, con 1,2 millones facturados en primera venta.

En los puertos arousanos también se facturaron 562.000 euros por el berberecho, 343.000 por el carneiro, 282.000 por el longueirón y 255.000 con longueirón viejo.