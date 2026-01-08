Los Reyes Magos se suman a la protesta en Catoira

La Plataforma pola Sanidade Pública de Catoira se concentra cada miércoles desde hace siete meses ante el centro de salud para exigir mejoras. Esta vez los vecinos que la arropan recibieron el respaldo de los Reyes Magos de Oriente, que se quedaron en la villa vikinga un día más de la cuenta con la intención de sumarse a la reivindicación. Pancarta en mano, piden también a los responsables del Sergas «un pediatra que atienda a los niños de este municipio, porque la plaza está desierta y el sustituto de los viernes no es suficiente».