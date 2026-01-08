Ravella abre otro parking disuasorio en el barrio de Os Duráns

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, presentó ayer dos proyectos para el barrio de Os Duráns, valorados en 265.00 euros. Se trata de dos acciones, una de mejora de la accesibilidad, y la segunda, para la creación de un aparcamiento disuasorio en la calle Aquilino Iglesia para 120 coches.

La intervención, que está previsto ejecutar a lo largo de este año, afectará a un área de 4.477 metros cuadrados de superficie y la inversión se financiará con los fondos que le corresponden a Vilagarcía a través del programa Más Provincia 2026.

La concejala de Movilidad, Paola María Mochales, y la arquitecta que diseñó la actuación, Lucía Araújo, acompañaron al regidor en la presentación en la que se explicó que la obra permitirá continuar la intervención realizada hace algo más de un año en el primer tramo de Aquilino Iglesia y con la que, además de mejorar la accesibilidad peatonal y la movilidad, también se logró mejorar la imagen de la entrada a la zona de recreo de los Duráns.

Esta segunda fase, que discurre en paralelo al parque infantil y a la finca que acogerá el aparcamiento, seguirá la misma estética que la primera, también obra de Araújo. Se construirá una plataforma única y con pavimento de hormigón que facilitará dotar de aceras al margen derecho de la vía. Esto será posible gracias a la cesión de terrenos por parte de los vecinos, lo que permitirá ensanchar la calle y alinearla al tramo anterior. Varela les dio las gracias.