O Salnés insiste en centrar su política turística en desestacionalizar la oferta

Mantneer el atractivo turístico más allá de la época estival para la comarca de O Salnés. Ese es uno de los grandes objetivos que se ha marcado desde siempre la Mancomunidade de O Salnés y en el que redunda en el último proyecto que ha puesto en marcha, la grabación de un spot promocional que muestre la riqueza que tiene la comarca en paisajes, gastronomía y actividades más allá de los meses de julio y agosto.

El ente que preside David Castro ha sacado a licitación la producción de material audiovisual para la promoción de la comarca, una acción que se inserta dentro del proyecto «Puesta en valor del origen de todos los caminos Xacobeos: Camino del Mar de Arousa y Río Ulla». Lo hace por un montante aproximado de 15.000 euros asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objetivo de poner en valor la ría de Arousa y mostrar la potencialidad y opciones de actividades que existen en la comarca a lo largo de todo el año, al entender que se incentivará la desestacionalización de uno de los principales sectores económicos de O Salnés, el turismo. Aunque el spot se grabará en el primer cuatrimestre del año, la intención es que sirva para promocionar O Salnés a lo largo del próximo año, en 2027, y muy probablemente, forme parte del material promocional que se presente en Fitur la próxima temporada.

La Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid entre el 21 y el 25 de este mes, se ha convertido siempre en el punto de partida de la campaña promocional de la comarca. Este año no será menos y el ente que dirige Castro se encuentra trabajando para perfilar los actos en los que la Mancomunidade va a ser protagonista y en cuales le va a interesar estar presente para abrir nuevos mercados. O Salnés es uno de los grandes clásicos en el evento, donde se han estrechado lazos con mercados tan inimaginables hace algunos años como el chino, un turismo incipiente que ha comenzado a descubrir la comarca, o cerrado acuerdos con grandes turoperadoras para que ofrezcan O Salnés dentro de sus paquetes turísticos.

Entre las promociones que se llevarán a Fitur están todo tipo de productos, desde la rica gastronomía que se puede degustar en cualquier punto de la comarca hasta la puesta en valor del origen de todos los caminos que llevan a Santiago, pasando por la emblemática Variante Espiritual. Esta ruta, que se ha convertido en el gran emblema de O Salnés para conectarse con los Camiños de Santiago, todavía tiene pendiente su reconocimiento oficial como tal, algo que se espera conseguir este año tras haber estado reuniendo documentación para presentar a la Axencia Galega de Turismo. No en vano, pese a no estar reconocida como Camiño de Santiago, es uno de los más utilizados por los peregrinos, especialmente aquellos de origen internacional.