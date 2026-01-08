El médico de Vilagarcía al que imputan una agresión sexual, a la espera de ser citado por el juzgado

La investigación en torno al caso del conocido y bien valorado médico de Vilagarcía de Arousa que, presuntamente, habría agredido sexualmente a una paciente en su consulta de la propia ciudad, sigue abierta.

La Policía Nacional de la capital arousana trata de esclarecer lo sucedido para presentar los hechos en sede judicial, mientras el supuesto autor de los mismos sigue a la espera de ser citado por la jueza.

El facultativo quedó en libertad tras declarar en la Comisaría de Policía vilagarciana –ocurrió todo en la jornada del miércoles–, donde los agentes pudieron constatar que, en contra de lo que se pensaba inicialmente, la supuesta víctima no es una menor, sino que se trata de una mujer mayor de edad .

En cualquier caso, de lo que no parece haber duda alguna, al menos en base a los testimonios iniciales, es de que los hechos tuvieron lugar en una de las consultas de la clínica y de que la mujer presuntamente agredida sería una de las pacientes del conocido médico.