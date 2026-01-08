Los jabalíes provocan más de 600 accidentes de tráfico al año en la provincia de Pontevedra

Los jabalíes provocan cada año unos 600 accidentes de carretera en la provincia de Pontevedra, según datos oficiales de la Dirección General de Tráfico que la Consellería de Medio Ambiente ha compartido con los cazadores.

La de Pontevedra es la provincia gallega que presenta menor siniestralidad vial relacionada con los jabalíes, ya que, por ejemplo, en las de A Coruña y Ourense se sobrepasan las 1.000 colisiones al año, y en la de Lugo rondan las 900. Son, de todos modos, cifras muy preocupantes también en Pontevedra, y más cuando se han incrementado considerablemente en los últimos años.

De hecho, en Pontevedra en el año 2009 eran 167 los accidentes de tráfico contabilizados con jabalíes en la calzada, mientras que en Galicia habían sido 937.

Sin embargo, quince años después, en la provincia de Pontevedra ya fueron 624 los siniestros registrados, y en el conjunto de Galicia, 3.700. Los datos del año 2025, recientemente concluido, todavía están pendientes de cerrar, pero serán similares a los de 2024.

A falta de contabilizar los accidentes producidos entre los meses de noviembre y diciembre, en la provincia de Pontevedra se habían registrado 426 colisiones con cerdos salvajes y en el conjunto de Galicia habían sido 2.900. Esto supone que si bien hace década y media había 2,5 accidentes con jabalíes de promedio al día en Galicia, ahora se producen más de diez.

Noviembre y diciembre

Por meses, los más peligrosos para los conductores son los comprendidos entre octubre y enero, y sobre todo los de noviembre y diciembre. En 2024, de hecho, y según los ya mencionados datos de la Dirección General de Tráfico, los jabalíes habían causado un millar de accidentes en Galicia solo entre noviembre y diciembre. En cambio, la incidencia es mucho menor a principios del verano, con apenas 150 siniestros en toda la comunidad autónoma durante los meses de junio o julio.

Los jabalíes son los principales causantes de accidentes de tráfico con animales en Galicia. La mayoría de estos incidentes ocurren durante la noche o en horas con escasa luz, ya que los cerdos bravos salen principalmente al caer la noche. Esta es una de las razones de que haya también más accidentes entre otoño y principios de invierno, cuando hay menos horas de luz solar.

Una finca de maíz dañada por jabalíes, en Meaño. | Noé Parga

Para evitar estos accidentes, es importante tomar precauciones como reducir la velocidad, especialmente en zonas con alta presencia de jabalíes, y hacer sonar el claxon para ahuyentarlos. También es fundamental estar atento a las señales de advertencia en las carreteras.

Una de las vías más peligrosas para circular por la posibilidad de tener un encontronazo con uno o más jabalíes es la PO-548. Es una carretera de titularidad autonómica que comunica las localidades de Vilagarcía y Pontecesures, muy utilizada también por los vecinos de Catoira, Valga y por quienes se desplazan a Santiago sin ir por la autopista. En esta carretera, sobre todo en tramos como el de Bamio o el de Abalo, son frecuentes los accidentes con jabalíes. En septiembre, de hecho, se produjo una colisión múltiple con cinco heridos a la altura de Bamio cuando un jabalí irrumpió en la calzada.

La PO-548 es una vía especialmente comprometida por varios factores, como son su casi absoluta falta de iluminación pública (solo tiene luz en tramos muy puntuales), las elevadas velocidades permitidas, la gran sinuosidad del trazado, y el hecho de que esté a medio camino entre el monte Xiabre y las fincas a las que acuden los jabalíes a alimentarse.

También es conveniente extremar la precaución al circular de noche por algunos tramos de la carretera PO-531 (autonómica, como la anterior, esta comunica Vilagarcía con Pontevedra) o por algunas vías de alta capacidad, ya que se han dado casos de jabalíes que accedieron a la cazada a pesar de las barreras de alambre.

Daños en la agricultura

Pero la presunta superpoblación de jabalíes en Galicia no solo tiene repercusiones en la seguridad de las carreteras, sino también en la agricultura. En las reuniones mantenidas por la Consellería de Medio Ambiente con el sector cinegético se ha hablado sobre los avisos por daños en cultivos agrícolas, pues estos también se han disparado en los últimos años.

Así, si en la temporada 2018-2019 se habían producido en la provincia de Pontevedra 412 avisos por daños (comunicaciones remitidas a la Xunta por los propietarios de las fincas con daños, para cobrar las pertinentes indemnizaciones), esta cifra se había duplicado en la temporada 2024-2025 hasta llegar a los 738 expedientes.

En Galicia, el crecimiento ha sido porcentualmente menor, puesto que hay amplias zonas de la comunidad autónoma que están deshabitadas, y hay grandes extensiones de campo incultas. Aún así, se pasó de 3.000 avisos por daños en la temporada cinegética de 2018-2019 a 4.300 en la de los años 2024-2025.

El aumento de las poblaciones de jabalí en Galicia, según los datos oficiales aportados por la Consellería de Medio Ambiente, se produce pese a que la actividad cinegética ha sido mucho mayor. Prueba de ello es que a finales de los años 90 se abatían en Galicia unos 3.200 jabalíes cada año.

En la temporada 2024-2025 los cazadores dieron muerte a casi 18.900 animales. La cifra más alta de la historia y varias veces superior a la que se producía a finales del siglo pasado. En los tres últimos años, según los datos aportados por la Xunta de Galicia, se abatieron más de 50.000 jabalíes en la comunidad autónoma. Xunta y sector están analizando diversas alternativas para esta especie.