El inicio de las rebajas en Vilagarcía: un arranque tranquilo sin el efecto llamada de antaño

El inicio general de las rebajas en el sector comercio han tenido un mínimo impacto en Vilagarcía. Un guion que el comercio llevaba días anticipando: un arranque tranquilo. Apenas nada queda del viejo efecto llamada que convertía la apertura de la campaña en una riada de compras.

Los comerciantes consultados constataron cierto movimiento, pero en poco logró superar a la dinámica habitual. Además, sí se constató que el ritmo viene marcado, en lo que se refiere a venta física, por las multinacionales con un pulso más contenido en el pequeño comercio, donde la afluencia se mantuvo en registros similares y muy por debajo de algunos días puntuales de la reciente Navidad.

En los mostradores, además, se impuso un fenómeno muy visible, y es que la jornada inaugural de los descuentos generalizados estuvo marcada por la resaca de los Reyes Magos. En varios establecimientos, el volumen de actividad vino más por cambios y devoluciones de regalos que por compra nueva vinculada a la propia rebaja. Para muchas tiendas, el primer día oficial de la campaña se pareció más a una operación de ajuste tras los regalos que al clásico día de «caza de gangas».

En algunos sectores de comercio, más vinculados a la propia necesidad como puede ser la óptica o la audiometría, la incidencia todavía ha sido menor. Incluso no eran pocas las voces que decían que había más compradores de supermercado, tras el festivo del día 6, que visitantes a comercios.

Este comportamiento, subrayan vilagarcianos y comerciantes, no es casual. Coinciden al apuntar que las rebajas de enero vienen cada vez más amortiguadas por un calendario casi permanente de promociones. A la influencia de campañas como el Black Friday y de campañas de descuentos repartidas durante todo el otoño e invierno, se suma en Vilagarcía el efecto de iniciativas como Son da Casa, impulsada por el propio Concello, así como los sorteos de vales compra que pone en marcha la propia asociación Zona Aberta con jugosas cantidades. Hechos que, en la práctica, adelantan la inyección presupuestaria a la campaña de rebajas.

Los descuentos alcanzan todo tipo de textil y calzado. / Noe Parga

También pesa la estrategia de los propios comercios. Muchos establecimientos adelantaron las promociones para incentivar las ventas previas al día de Reyes, de forma que el 7 ya no funciona como pistoletazo de salida, sino como una continuidad. Y a esa ecuación se añade el factor digital, cada vez más determinante: muchas firmas nacionales e internacionales activaron promociones en sus páginas web ya desde la tarde del 6 de enero, empujando parte de la demanda hacia el clic antes de que el consumidor pise la calle.

Desde Zona Aberta, su presidenta Rocío Louzán ya había trasladado que el comercio encaraba el periodo con «optimismo moderado», precisamente por este nuevo contexto: descuentos escalonados durante el año, campañas adelantadas y un cliente más selectivo, que compara más y decide con menos impulso. La evolución, coinciden los comerciantes, dependerá de cómo vaya escalando el atractivo de las ofertas en las próximas semanas.

Porque, aunque el periodo de rebajas se extiende tradicionalmente durante dos meses desde que cada tienda activa su campaña, el tirón suele crecer con el paso de los días: los descuentos aumentan de forma progresiva y el consumidor espera a que la rebaja sea mayor. Con la paradoja habitual: cuanto más sube el descuento, más condiciona la disponibilidad, porque parte del producto más buscado se agota antes debido a las ventas previas y a la sucesión de promociones.

La estampa del 7 de enero, en todo caso, vuelve a dejar una conclusión clara: las rebajas siguen existiendo, pero ya no tienen el monopolio del ahorro. En Vilagarcía —como en el conjunto de Galicia— enero compite ahora con un año entero de escaparates en modo promoción, con vales, campañas anticipadas y un comercio online que tienta al consumidor.