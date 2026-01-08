Un herido e importantes retenciones en un accidente en la AP-9, en Caldas
Colisionaron una furgoneta y un camión
M. Méndez
Una persona resultó herida como consecuencia de un accidente de circulación registrado poco antes de las cuatro de la tarde en la Autopista del Atlántico, a su paso por el lugar de Bemil, en el Ayuntamiento de Caldas.
El herido, que sangraba por la cabeza –aunque no parecía revestir excesiva gravedad– es el conductor de una furgoneta de la empresa Madic Iberia, con sede en San Cibrao das Viñas (Ourense), que colisionó con un camión mientras avanzaba por el punto kilométrico 108 de la AP-9, en sentido Catoira-Pontevedra.
El servicio 112 Galicia activó el dispositivo de emergencias y confirmó que tras el choque entre la furgoneta y el camión, los conductores de ambos vehículos salieron por su propio pie al arcén, donde esperaron la llegada de los servicios de emergencias movilizados, tales como dos ambulancias del 061, Bombeiros do Salnés, Protección Civil y Guardia Civil de Tráfico, además de acudir el servicio de mantenimiento de la autopista.
Entre los vehículos y los restos de la carrocería que se desprendieron tras el impacto llegó a quedar puntualmente intransitable la totalidad de la calzada, de ahí que se registraran retenciones. La normalidad en la circulación se iba restableciendo a medida que la plataforma de rodadura iba quedando despejada.
