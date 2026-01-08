EU afirma que el Concello no entregó todas las cesiones para Meloxo

Hace un año que el Concello de O Grove manifestaba su confianza en que tendría el 100% de los terrenos para la obra de la subida a Meloxo en un par de semanas y según Esquerda Unida nunca se cumplió.

El partido de la oposición asegura que un informe de la Diputación atestigua que «no completó correctamente las cesiones», así que el expediente del proyecto está «bloqueado».

Detalla que entregó 26 de las 32 actas de cesión de los terrenos necesarios para la Rampla de Meloxo, pero «no presentó documentos esenciales como las fichas de cesión con los planos firmados por los propietarios ni el certificado formal de puesta a disposición de los terrenos ante fedatario público, un requisito expresamente exigido por la Diputación», indica José Antonio Otero.

El concejal solicitó en octubre el expediente completo ante esta institución y también ante el Ayuntamiento, pero este no le ha respondido. También había preguntado en plenos por el estado real de la obra y ahora «queda claro que mentían cuando aseguraban tener realizado todo el trabajo que les correspondía y que el atraso dependía exclusivamente de la Diputación», añade, señalando la resolución del servicio de Infraestruturas e Vías Provinciais.

Siempre según el edil, esta también desvela que en seis parcelas no se logró la cesión voluntaria y que, aunque con cambios se podría prescindir de tres, para el resto, será preciso recurrir a la expropiación y hay un correo del alcalde, Jose Cacabelos, donde se reconoce que el Concello tendrá que asumir el coste económico.

Así las cosas, el izquierdista exige «explicaciones públicas a los vecinos» porque la situación«es insostenible» con continuas roturas de tuberías que provocan cortes de agua «prolongados» y situaciones de «inseguridad viaria» cuando se procede a las reparaciones.