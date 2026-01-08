La disputa política por el chalé de Dorado llega al Parlamento gallego

La disputa política por el interés del Concello de A Illa en comprar el chalé familiar del narcotraficante Marcial Dorado para su conversión en un centro para mayores y jóvenes ha dado el salto al Parlamento gallego. El partido del alcalde Luis Arosa, el PSdeG, va a presentar una batería de iniciativas para que la conselleira de Política Social, Fabiola García, dé explicaciones después de que el PP isleño cuestionase estos planes.

En un comunicado, la diputada Paloma Castro indica que es «imprescindible» que la conselleira «aclare» si la posición defendida por su partido es una decisión tomada «por la dirección local u obedece a indicaciones expresas de la propia Consellería o del presidente de la Xunta». Su posible oposición sería para la socialista algo «incomprensible», pues la iniciativa «haría posible reforzar la red pública de atención a las personas mayores».

En este sentido, recordó que A Illa y O Salnés «llevan año» pidiendo «más recursos públicos» para este sector demográfico. Además, otra vertiente de la compra pasa por el «valor simbólico y social» de la propuesta, al «transformar un espacio vinculado a un pasado oscuro en un servicio público para los ciudadanos», añadió.

Con estas medidas, los socialistas buscan conocer los «motivos reales» de la «negativa» emitida por el grupo de Matías Cañón a la propuesta, si evaluaron su impacto social y, de paso, qué medidas tiene previsto adoptar para incrementar las plazas públicas residenciales en la comarca.