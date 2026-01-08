Los churros y el chocolate recién hechos triunfan en Pontecesures

La primera cita gastronómica de 2026 se dedicó ayer al churro y fue en un municipio que cuenta con una importante tradición en su elaboración como es Pontecesures. Cerca de 30.000 churros y más de 6.000 tazas de chocolate donde mojarlos eran las cifras que manejaba la organización al inicio del evento, todas esas cantidades, repartidas entre los once puestos que se distribuyeron en torno a la Plazuela. El tiempo acompañó lo suficiente para que fuesen muchos los vecinos del municipio y de la comarca del Ullán que se acercasen a degustar el producto. No faltaba animación musical para todos los que se acercaron al municipio, escenificada por el dúo «Matices».

Un momento de la fiesta. | Noé Parga

Desde la anterior edición, la Festa do Churro coincide con la celebración del patrón de Pontecesures, un cambio que ha revitalizado ambos eventos, especialmente el segundo, dándole un impulso al ambiente festivo en el casco urbano del pequeño municipio del Ullán. Desde primera hora d ela mañana se sucedieron las bombas de palenque en el cielo cesureño, mientras la música sonaba por las calles gracias a la agrupación folclórica «Xarandeira». Las actividades religiosas por San Xulián culminaron sobre las 12.30 horas, cuando se celebró una misa en honor del patrón a la que sucedió la actuación de «Xarandeira» en A Plazuela. Las honras al patrón de la parroquia cesureña abrieron la puerta a media tarde a una celebración espirituosa, pero más terrenal, como la oportunidad de degustar las diferentes variedades de churros que iban sacando los once puestos que se instalaron en A Plazuela.

Dos de los participantes. / Noé Parga

La que se celebraba ayer era la XIV edición de una fiesta que nació para honrar a una serie de familias del municipio que llevan toda la vida repartiendo el dulce sabor de los churros por todas las fiestas de Galicia. La mayor parte de esas familias son herederas de la tradición que puso en marcha hace casi un siglo Ángel Doce, más conocido como «Capitán Pirata» en todas las romerías y verbenas de Galicia, a las que acudía con su puesto de churros. En un primer momento, se hizo coincidir con la celebración de las Festas do Carme pero, desde el pasado año, se ha trasladado a una época en la que se degustan con mayor fruición los churros.