Catoira clama contra la financiación del SAF: «Pone en peligro los servicios municipales »
El gobierno presentará una moción para reclamar que la Xunta financie este servicio impropio de manera íntegra y que se cambie el modelo de horas
El gobierno de Catoira llevará a pleno una moción para exigir a la Xunta la asunción del coste íntegro del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) porque el modelo actual, con las subidas de los últimos años, obliga al Concello a «asumir la mayor parte» y esto «pone en jaque los presupuestos y en peligro la sostenibilidad financiera de los servicios municipales», clama el alcalde, Xoán Castaño.
Es una demanda generalizada de los Ayuntamientos gallegos ante una competencia impropia y cuyo coste deben asumir los gobiernos estatal y autonómico «según establece claramente la legislación».
En la villa vikinga piden que se reactive la comisión permanente de Fegamp y Xunta para abordar un nuevo modelo no solo de financiación, también para la sustitución del actual, basado en horas, por uno «integral y personalizado en el que se ponga a la persona en el centro de las políticas sociales».
El regidor detalla que desde su llegada al gobierno han pasado de pagar 230.000 a 360.000 euros, lo cual ha supuesto un «gran esfuerzo económico» en aras de «mantener un SAF de calidad, sin reclamaciones y atendiendo a condiciones laborales dignas para los trabajadores». Y e que la Xunta «apenas aporta 168.000 euros», se queja. Es más, indica que absorbe el 56% de los ingresos que se recaudan por la subida del IBI y otras tasas.
